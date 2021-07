Violento asalto a mujer de 80 años: “Me tengo que ir, escapándome de mi casa”

Policiales Agresivos sujetos irrumpieron para robar en la casa de una mujer de 80 años

Los agresivos delincuentes cometieron en la madrugada de este martes 29 de junio, un violento asalto a una mujer de 80 años en la capital entrerriana. Los ladrones fueron sorprendidos por un vecino que llamó a la policía, cuando los asaltantes estaban en el interior de una vivienda del barrio Paraná V, en la que irrumpieron intempestivamente, tras romper una ventana de la casa.El violento hecho ocurrió pasadas las 1 de este martes, y según contó la víctima a los efectivos policiales que intervinieron en el hecho, ella, estaba descansando cuando escuchó ruidos de cristales y varios golpes sobre la puerta del fondo, por lo que advirtió que extraños querían ingresar para robar. Los sujetos intentaron engañar a la mujer para que abriera y simularon ser familiares, ya que, en todo momento, y le manifestaban: “abuela abrirme”.y habló con. Dijo que esta era la primera vez que le robaban y que producto de lo que vivió el martes, “decidió irse” de su casa en la que h pasado la mitad de su vida.“Estaba dormida y escuché. Me desperté con el ruido. Rompieron la reja y saltaron por el tapial que da al polideportivo. Yo me quedé en mi pieza y ahí me empezaron a empujar la puerta; yo empujaba desde acá., relató.. Ante el hecho, la mujer de 80 años, tuvo mayor temor y logró ver que los asaltantes, tenían guantes y barbijos oscuros colocados.“Me voy a vivir a la casa de un sobrino. Acá yo me levantaba, tomaba unos mates, escuchaba la radio. En esta casa viví con mi marido: A él le dio un ataque, se murió y quedé sola; no tuve hijos. Ahora. Pero por lo menos estoy con vida, después de lo que pasó”, reflexionó la mujer.“Tuvieron el tupé de romper las rejas”, afirmó respecto de su tía abuela.“Gracias a Dios, la policía vino enseguida y logró capturar a los malvivientes que revolvieron todo. Por suerte recuperaron las cosas”, detalló.María Esther Modenutti, al día siguiente del hecho, “se dio cuenta que la habían golpeado. No sé con qué. Tengo golpes, moretones en las manos”, dijo.“Incluso el mismo policía que vino le dijo que, aportó la sobrina de la mujer asaltada. Elonce.com.