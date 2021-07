La advertencia que había hecho Lescano y detalles sobre las amenazas que recibía

Paraná Les retiraron la asistencia respiratoria a hermanitos heridos en incendio

Cuatro niños y su madre de 32 años se encuentran internados tras un incendio que se produjo en horas de la madrugada del viernes pasado, en una vivienda de calle Ituzaingó al 620, de la capital entrerriana. Trascendió que la mujer activó el botón antipánico que le habían entregado porque era víctima de violencia de género.La investigación continúa yPor otro lado, la mujer ya había realizado reiteradas denuncias debido a las amenazas que recibía constantemente por parte de su ex pareja y otra persona. En diálogo con el programa, de, hace un tiempo ella había comentado que “él está preso, la mujer de él es la que me manda los mensajes. Me sigue amenazando porque él está preso, ella no quería que yo lo siga denunciando. Él pretende a mi nena de 4 años, que es su hija biológica, pero no está reconocida por él. Ella está desprotegida porque la mujer amenaza. Él no la conoce a la nena, no sabe nada de ella. Empezaron con este problema diciendo que yo lo molestaba y que quiere la nena. No me dejan en paz”.Durante la entrevista, expresó que el problema surgió porque “”.Tras presentar las denuncias y capturas de pantalla que tenía como pruebas de las amenazas que sufría, relató que la fiscal María Eugenia Smith, le sugirió “Como él ya está preso creen que ya está. Más de eso no pueden hacer”.Respecto a la situación judicial de la mujer de su ex pareja, señaló que “A dónde voy a ir yo, me corren de un lado a otro, quiero una solución.”.Verónica Lescano hizo un desesperado pedido a la justicia y aseguró que “”.Los investigadores lograron comprobar las amenazas realizadas desde un teléfono celular que usaba el hombre de apellido Zárate. Sumado a esto y al incumplimiento de las medidas restrictivas que tenía, quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal Nº 1. Esta situación se mantendrá, en principio, por quince días.La medida fue dictada por la Fiscal de Género María Eugenia Smith, en el marco de las denuncias realizadas por Lescano, previas al incendio.El ahora detenido “estuvo en contacto, incluso hasta horas antes del incendio” con Lescano. Esto se pudo comprobar a partir del peritaje de teléfono de la mujer que lucha por su vida, tras el dramático incendio sufrido con sus hijos.