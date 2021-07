Alquiló su casa, nunca le pagaron y le vendieron por internet sus pertenencias

Roxana Castro durante la pandemia se mudó a Concordia por trabajo, y decidió alquilar momentáneamente su vivienda, ubicada en las calles Ruchi y 17 octubre de Paraná, pero desafortunadamente nada fue como esperaba. Las inquilinas, una pareja de mujeres, no le abonaron en dinero mensual correspondiente, permanecieron viviendo en la casa ySegún detalló la damnificada a, ella se mudó Concordia durante la pandemia y no pudo llevar los muebles hacia esa ciudad: “Alquilé la casa por seis meses con opción de compra y nunca logré que estas personas vayan a firmar el contrato, me decían que tenían coronavirus y no podían salir de la casa.”.“Forzaron la puerta de una dependencia que tengo en el patio y por diferentes grupos de compra y venta de redes sociales estaban vendiendo mis cosas, ofrecen un aire acondicionado que estaba colocado en la pared y lograron vender otro que tenía guardado”, expresó y relató que ella logró realizar capturas de pantalla de lo que estaban ofreciendo por internet, pero que las personas “borraron las publicaciones”.Debido a toda esta situación, Castro decidió volver a Paraná para solucionar el problema y pedir que la Justicia actué: “Cuando llegue, las mujeres seguían viviendo en mi casa y, tuve que instalarme en la dependencia del patio, hasta que logré que se fueran”, relató.La damnificada, señaló que realizó la denuncia, pero no obtuvo ninguna solución: “En la Fiscalía me decían el fiscal no podía hacer nada porque no sabían si realmente las cosas de la vivienda eran mías”.Finalmente, relató: “Estoy pasando por una situación muy angustiante, t”. Castro reveló que se dedica a la actividad turística y en este momento atraviesa una situación laboral “caótica”.