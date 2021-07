Violento asalto a pareja de jubilados: "No había necesidad de golpearlos tanto"

Un matrimonio de jubilados fue víctima de una brutal entradera en la mañana de este miércoles en Santiago al 4500 D, en la zona sudoeste de Rosario.



Varios delincuentes ataron de pies y manos a la pareja, encintaron sus bocas y se llevaron aproximadamente cuatro mil dólares.



Vecinos señalaron que las víctimas tenían muchos golpes en la cabeza y que los dejaron encerrados en su casa. También quemaron el celular que tenían para que no puedan pedir ayuda. "No había necesidad de golpearlos tanto", indicó uno de los vecinos.



Las víctimas, de unos 70 años, relataron a sus vecinos –los primeros en asistirlos– que los delincuentes habrían sido cuatro, habrían entrado por el patio trasero y luego huyeron en un Corsa gris.



"Lo peor fue escuchar los gritos. Se habían llevado la llave de la reja. Los chicos lograron saltar y alcanzamos a romper la cerradura. Llamamos a la Policía y a la ambulancia. Lo más feo fue verlos tan golpeados. Tenían muchos golpes en la cara, más ella. No entiendo el por qué", dijo una vecina a El Tres.



La mujer indicó que ella escuchó los pedidos de auxilio aproximadamente a las 9.10 y el hombre asaltado dijo que habrían entrado a las 8.15. "Estaban muy encintados. Queríamos sacarles las cintas, pero tenían mucha en las manos, pies y boca. La mujer nos decía que se ahogaba", añadió.



"No había necesidad de golpearlos tanto", enfatizó un vecino que también asistió el matrimonio.



Otra mujer sostuvo que al hombre "le partieron el celular por la mitad y lo quemaron. No estaba roto, estaba partido. Era para que no llamaran a la Policía".