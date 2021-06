Despistó de la Ruta 12 y volcó en una alcantarilla en Paraná Campaña

Una mujer de 47 años, solo sufrió algunos golpes y magullones, luego de que volcara el vehículo que conducía. El incidente vial se registró en la tarde de este martes en el ingreso a la localidad de María Luisa.Alrededor de las 15,30 se dio aviso a la Policía de un incidente a poca distancia de la Ruta nacional 12, en el ingreso a María Luisa, en Paraná Campaña.La conductora de 47 años, que se dirigía desde Colonia Reffino hasta María Luisa, perdió el control de la Kangoo y tras volcar, terminó el violento despiste dentro de un arroyo, al costado de una alcantarilla.Los uniformados debieron ayudar a salir a la mujer, por las puertas traseras del vehículo. Si bien estaba golpeada, las lesiones no eran importantes.El incidente vial se habría producido por una mala maniobra que terminó con el rodado volcado al costado del camino de ingreso a la localidad.La mujer no fue derivada a ningún centro sanitario, ya que no fue necesario su traslado.