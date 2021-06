Vecina de Paraná reclama que le cobraron dos veces una compra en el supermercado

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Una vecina de la ciudad de Paraná dio a conocer que durante el fin de semana acudió a un supermercado y le cobraron dos veces por su compra.



Mónica Charvey explicó que “al querer pagar con la tarjeta de débito, me dicen que la misma fue rechazada. Le dije que no podía ser porque acababa de entrar del cajero que tienen afuera”, pero de todas maneras optó por volver, retirar dinero y abonar la compra en efectivo.



Cuando llega a su casa, recibió la notificación en el celular sobre el descuento por la compra realizada que en supermercado le dijeron que no se había podido concretar. Volvió al comercio para hacer el reclamo, le tomaron nota y le dieron un número telefónico para comunicarse “pero no me atienden”.



El monto de la compra es de 13.208 pesos. A las 11.19 está el impacto del descuento en la tarjeta de débito y a las 11.31 la damnificada hizo el pago en efectivo.



“No me dan una solución, yo no quiero que me depositen, quiero que den la plata como corresponde porque esto es una estafa y tendré que hacer una denuncia. Me dijeron que me iban a llamar esta mañana, después de revisar las cajas, pero no me han llamado”, dijo Mónica.



“Ellos ya recibieron el pago que me debitaron y ahora me tienen que devolver el dinero en efectivo. Era la compra de todo el mes”, reclamó. Elonce.com