Madre e hijos heridos en incendio: lo investigan como “tentativa de homicidio”

Paraná Marcharon para exigir Justicia para madre e hijos quemados en incendio

Mientras Verónica Lescano sigue luchando por su vida y fue trasladada a Buenos Aires, una de sus hijas fue dada de alta, otra pasó a sala común y otros dos pequeños siguen en Terapia Intensiva, el fiscal de la causa, Francisco Ramírez Montrull, detalló acómo avanza la causa.“Se iniciaron todas las tareas investigativas teniendo conocimiento del contexto de violencia de género en que este hecho se produjo. Se empezó a investigar como tentativa de homicidio. Por eso intervino la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos”, indicó.Asimismo, confirmó que “Bomberos adelantó un informe que pudo constatar que el incendio se produjo en el interior de la vivienda, pero lindante a la única puerta de ingreso. El sistema eléctrico no tuvo fallas, pero el informe preliminar no pudo determinar si fue intencional o accidental”, explicó el funcionario judicial, quien acotó que aguardan un informe de la División Criminalística de la Policía que definirá la situación.Ramírez Montrull dijo que “con uno de ellos el conflicto estaba vigente y sindicaba ella que era quien le realizaba amenazas a través de las redes sociales”.No obstante, “se allanaron los domicilios de las tres personas, se secuestraron y peritaron sus celulares. No se halló nada de interés para la investigación. Se pudo acreditar que de uno de los teléfonos de una de las exparejas, con las que no tendría conflicto vigente y sobre la cual ella había manifestado en redes sociales que habría algún tipo de acercamiento, habían surgido amenazas pero tiempo atrás”.Además, “ninguno de los vecinos pudo observar alguna persona en cercanías de la vivienda previo al hecho. Se están revisando cámaras de las cercanías y no ha surgido ninguna novedad”.Ramírez Montrull subrayó que frente a la situación que padecía la mujer “ya venía tomando medidas la Unidad de Violencia de Género y un Juzgado de Familia también había intervenido. Uno de los detenidos tenía un dispositivo dual que determina la ubicación de la persona, por lo que se ha abordado la problemática desde ese lado. También con la Secretaría de la Mujer estamos triangulando la información”.“En virtud de lo recabado de testigos, Lescano habría manifestado al salir de la casa en medio de las llamas que “sabía que esto me iba a pasar”, al tiempo que “personal de salud que la asistió mencionó que una persona que la acompañaba le preguntó si había dejado algo prendido y que ella respondió que no”, manifestó el fiscal. Asimismo, refirió que la cocina a gas no ocasionó el inicio de las llamas, pero si se levantaron colillas de cigarrillos en el lugar donde se originó el fuego.El fiscal expresó que “una de las niñas ya se encuentra en una sala común" con un familiar y otras tres siguen en terapia intensiva. "Lescano fue trasladada a Buenos Aires para atender las lesiones”.Finalmente, expresó que se evaluará con los equipos técnicos si los menores están en condiciones de declarar a través de Cámara Gesell.