El imputado por asesinato de profesora en Concordia fue trasladado a otro penal

El sospechoso por el crimen de profesora jubilada asesinada de Concordia, fue trasladado a cárcel de Gualeguaychú. El sujeto, se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3.Marcelo Cigot, abogado de Luis Castillo, informó a Elonce que “Es una cuestión del director del penal quien pidió el traslado. Tanto la defensa, como la querella hicieron sus planteos y el juez tomó la determinación final de que se aloje en la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú”Sobre el estado de su cliente, comentó que “cuando me comunique con él, previo al traslado, estaba bien, tranquilo. No entendía mucho los motivos, pero son decisiones que hay que aceptar”.De acuerdo a fuentes de tribunales y algunos medios, el imputado habría mostrado algunas actitudes sospechosas. Las autoridades carcelarias informaron lo sucedido y por ese motivo fuera trasladado a la Unidad Penal “General Francisco Ramírez”, de Gualeguaychú que es considerada de máxima seguridad en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, publicó el medio El Heraldo.Se sabe que Luis Ramón Castillo, quien se habría reconocido culpable y arrepentido, se someterá al veredicto de un jurado popular. Su abogado, indicó que “el 22 de julio tiene la audiencia de las probanzas ofrecidas por cada una de las partes. Se estima que a los días se realizará el juicio”.Al respecto, dijo que “la fiscalía tiene la idea de solicitar la condena perpetua. Todo es materia de resolución de los jurados que van intervenir. Mi función es dejar ver que hay cosas que no se sacaron a la luz y ya veremos cómo se resuelve”.