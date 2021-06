Le prendió una vela al santo y se le quemó la casa: “Abuela se salvó de milagro”

Un tremendo incendio de una vivienda ocurrió en calle Estrada de Gualeguayuchú, y pudo haber provocado una tragedia si la abuela que vive en el lugar no hubiera salido de la casa. Gran impacto provocó en los vecinos de la abuela Molina, debido al tremendo incendio que se generó en su vivienda, con destrucción completa.



Actuaron en el lugar cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes controlaron que el fuego no se propagara hacía las viviendas linderas, pero la edificación afectada de la casa recibió daños totales.



La abuela tiene más de 80 años y según comentaron familiares habría prendido una vela junto a la imagen de un santo, práctica que realiza normalmente. Según se especula la misma se pudo haber caído en una mesa de luz, iniciando de esta manera el fuego que luego se propagó en toda la vivienda.



"Fue un milagro que la voracidad del fuego no haya provocado daños en la abuela porque pudo haber sido una enorme tragedia" manifestaron los familiares. En la amplia vivienda el fuego se vio potenciado por el techo de paja que se encuentra por debajo de las chapas. (Fuente: Radio Máxima)