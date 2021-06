Alertan sobre modalidad de estafa con falso premio de un supermercado

Policiales Comerciante estafado se descompuso en el cajero y recibió asistencia médica

A través de llamados al 911, la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos fue alertada sobre una nueva modalidad de estafa: falsos premios de un supermercado. Si bien en Paraná no se han registrado -hasta el momento- víctimas por este tipo de ilícitos, desde la fuerza reiteraron las recomendaciones para estar alertas y no caer en la trampa.“A las personas les indican que han sido ganadores de un sorteo realizado por conocido supermercado de Paraná, por el cual tienen un voucher para cobrar por hasta 20.000 pesos. Y les dan seis dígitos para hacer una transferencia, pero esos seis dígitos son para generar una clave token por la cual después realizan transferencias bancarias hacia las CBU de los estafadores; traspasan el dinero de las víctimas a las cuentas fraudulentas”, explicó ael jefe de la División Delitos Económicos, Javier González.Para alertar a la sociedad, para que esté atenta a este tipo de ofrecimientos, el comisario remarcó que “nadie gana nada si no participa de forma voluntaria, y tampoco se debe hacer caso a las regalías por supuestos aniversarios porque son para inducirlos a ir hasta un cajero”.“Hay que desechar todo tipo de ardid o engaño en base a seducciones económicas, que se ganará un premio o que ha sido beneficiado de un sorteo, con recomendaciones para ir al cajero. No hay que hacer ningún tipo de movimiento en un cajero, y menos inducido telefónicamente”, reiteró González.Es que según reveló, los estafadores “siempre están detrás de alguna entidad visible, de confianza, y se hacen pasar por empleados o representantes de dicha empresa para seducir a la víctima con un voucher o un premio falso”.“Esos seis dígitos que les dan son para hacer las transferencias fraudulentas y estafar a la víctima”, recalcó.