Muerte en tratamiento estético: el lunes se resuelve la remisión a juicio

La audiencia de remisión a juicio de la causa contra el cirujano Daniel Ojeda y las enfermeras, Romina Duraez y María Jesús Zárate, continuará el próximo lunes 28 de junio.Durante este viernes, el fiscal Martín Núñez expuso durante un poco más de media hora, frente al Juez de Garantías, Mario Figueroa, las pruebas por las que el Ministerio Público Fiscal considera, que se debe pasar a la etapa de juicio.“Pasó la primera parte de la audiencia, en la que la Fiscalía presentó las pruebas, el caso y las calificaciones legales. El juez dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 8 para continuar con la exposición de las defensas”, explicó a Elonce el fiscal Martín Núñez y agregó que “la exposición de la Fiscalía es la que mayor tiempo demanda y aún no hay una resolución sobre la remisión de causa a juicio o no, porque falta la exposición de las otras partes”.Vale recordar, que al doctor Ojeda se le imputan siete hechos delictivos, uno por homicidio y los otros seis son por lesiones graves causadas sobre cinco víctimas en total, cuatro de ellas vivas y la otra fallecida.La audiencia pasó a un cuarto intermedio, para el próximo lunes 28 de junio, en la que expondrán los abogados defensores de Ojeda, Duraez y Zárate.“En la audiencia de hoy, buscamos convencer al juez de que hay prueba suficiente y por qué pruebas se solicita pasar a la etapa de juicio”, dijo Nuñez a Elonce y agregó: “es una causa compleja, con siete hechos, cinco víctimas, tres imputados y actos médicos que contienen pericias”, resaltó.“Creemos que hay pruebas suficientes y esperamos escuchar a las defensas”, dijo el fiscal y agregó que “el médico y las enfermeras, están imputados por homicidio doloso con dolo eventual, quiere decir que si bien, no hay una voluntad directa de provocar la muerte, pero hay un conocimiento de que en las circunstancias en las que se realizaron las intervenciones quirúrgicas, pero de todas formas se realiza”.