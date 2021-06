Familia herida en incendio: las tremendas amenazas que denunciaba la mujer

Policiales Cuatro niños y su madre están internados tras incendio en una vivienda en Paraná

Graves quemaduras

Había realizado denuncias

“Tenía miedo”

Mostraba las amenazas

“Vas a llorar a tus hijas en el cajón”

Policiales Relatan calvario que habría vivido la mujer internada tras incendio de su casa

“¿Quién te va a reclamar?”

“Soy una Fátima más”

Cuatro niños y su madre de 32 años se encuentran internados tras un incendio que se produjo en horas de la madrugada de este viernes, en unaLos cuatro pequeños padecieron lesiones importantes, por lo que se hallaban internados en el hospital San Roque. Se trata de una bebita de 9 meses y tres chicos de 5, 10 y 13 años. Mientras que la madre padeció gravísimas quemaduras, por lo que era intervenida quirúrgicamente en el hospital San Martín.Vecinas contaron a Elonce TV que la mujer había radicado denuncias “porque decía que un chico que había salido del penal la quería matar. Ella nos mostró todas las denuncias, pero nadie le dio respuestas y estaba con miedo. Tenía un botón antipánico”.Las vecinas contaron que Verónica vivía sola con sus hijos y dijeron desconocer cómo se pudo haber originado el incendio.Consultadas sobre la denuncia que había radicado la mujer, mencionaron que “ella nos mostraba los mensajes de su ex donde la amenazaba, estaba sin dormir porque tenía miedo. Pero no sabemos si fue él o no”.La mujer permanece internada y tal como lo contaron sus vecinas, realizaba constantes denuncias por graves amenazas.Según se pudo confirmar, su perfil está plagado de impresiones de pantalla, que muestran las terribles amenazas que recibía por parte deEn tanto, según dio cuenta en las redes sociales, la mujer (V) que está internada, denunció a otro sujeto que se encuentra con restricción y tobillera por intento de homicidio (B.N.M). Los que amenazaban a la mujer, según cuenta, era el mencionado hombre y su pareja (P.C.).para denunciar que la amenazaban. Además, mostró las capturas de dichos mensajes.Uno de ellos, afirma: “un día te van a llamar para que reconozcas a tu hija porque la descuartizaron, así que retirá las denuncias que me están llegando a mi y la de (B.), porque sino te va a llegar lo peor”, afirma la agresora que sería la nueva pareja del ex de la mujer que sufrió graves heridas en el incendio.“Vas a llorar a tus hijas en el cajón”. (…) “Si no queres ver a tus hijas en un cajón, no subas más nada, retirá todo y no me nombres más”, señala la amenaza de un perfil bajo el nombre de Solo Tuya y continúa: “retirá todo porque te vamos a entregar a tu hija en pedazos”. (…) .El 31 de mayo, la mujer publicó una serie de capturas en las que muestra una serie de terribles amenazas por parte de un hombre, quien sería su ex pareja, al que (V.) habría denunciado por violación y abuso.Un día antes, el 30 de mayo de este año, (V.) hizo varias publicaciones mostrando las amenazas y afirmó: “Cada cosa que manda la subo por siIncluso, en la publicación se pueden ver comentarios del agresor: “Yo te dije que entro y salgo, y salí re bien parado”.“Tengo todas las denuncias, miren mi perfil. Todas las denuncias con nombre y apellido”, reitera (V.).. En el mismo, reclama a la justicia que el agresor estaba en libertad con tobillera y que continúa con las amenazas.