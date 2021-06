ATE solicita tratar cuestiones salariales en la paritaria sectorial de salud

Trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental, nucleados en ATE, realizaron una asamblea este viernes en horas del mediodía.“A las asambleas las realizamos semanalmente para estar informados acerca de la realidad que atraviesa el sector. Dialogamos sobre la paritaria sectorial de salud y planteamos la necesidad de incorporar a la discusión la posibilidad de contar con adicionales específicos para el sector”, dijo uno de los representantes de ATE aEn este sentido, señaló que “estamos movilizándonos al respecto, hay un sector que no paró de trabajar durante la pandemia y es un momento para reconocerlos”Cabe destacar que en la paritaria sectorial que se desarrollará el 30 de junio, no se discuten temas salariales, al respecto manifestó que “”.“Es una discusión que la mayoría de los trabajadores plantean en las asambleas, no se trata de un capricho del sindicato”, dijo. Concretamente, lo que pretenden es “un aumento en los códigos de los trabajadores de salud y que sea sin distinción de tareas, pedimos un adicional que valorice de manera real a los trabajadores de la salud”.Otra de los temas que se abordaron en la asamblea fueron las licencias: “Nos enteramos de una resolución donde se establece que los trabajadores que hicieron uso (de una licencia) por un tratamiento prolongado por enfermedad durante el 2020 verán condicionado la posibilidad de hacer uso de la licencia profiláctica durante el 2021”.Y sentenció: “es algo inaudito que un compañero que estuvo enfermo durante el 2020 este condicionado para hacer uso de las licencias profilácticas este año. Manifestamos este rechazo a la resolución”.