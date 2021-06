La Policía sumó a una vidente para tratar de encontrar a Guadalupe

Policiales Bombero entrerriano detalló cómo buscarán a la niña desaparecida en San Luis

La Policía de San Luis convocó para el operativo de búsqueda de Guadalupe Lucero a un grupo de videntes para tratar de encontrar a la nena de apenas cinco años, que desapareció hace más de 10 días.La información fue confirmada por el jefe de la Policía de San Luis, Darío Neira, quien declaró que "hay personas que dan datos y perciben que acá puede estar el cuerpo de la nena" desaparecida el pasado 14 de junio.Incluso comentó que muchos de los procedimientos se realizan tras haber recibido el aporte de videntes que colaboran en la búsqueda de Guadalupe, además de los datos de las personas que creen haber visto algoEl comisario general realizó esta declaración para explicar por qué se eligió el descampado en el que este jueves se realizaron rastrillajes con perros rastreadores y hasta una excavación. El lugar está muy cerca de la casa de la tía de Guadalupe, donde la pequeña fue vista por última vez."Hay personas que dicen tener cierto grado de conocimiento, de la forma que fuere, que puede estar en determinado lugar, y eso sí o sí lo vamos a verificar, como verificamos todo", explicó.En este sentido, Neira precisó que, en el marco de la investigación "pueden surgir indicios, hipótesis, testimonios, novedades, y la instrucción va a pedir que se realicen rastrillajes en una determinada zona".El jefe policial subrayó que "no es una búsqueda al azar" y remarcó que en la fuerza no son "improvisados".La prensa de la provincia hace varios días que daba cuenta sobre la relación de Neira con una vidente en particular, que sería una amiga muy cercana del jefe policial y, por este motivo, se la sumó a la investigación de la búsqueda de Guadalupe.En otro orden, la justicia determinó que las llamadas recibidas por la mamá de Guadalupe provenían de Río Negro, pero el abogado de Yamila Cialone descartó que la niña estuviera en esa provincia.A todo esto, el resultado del operativo realizado en el lago Potrero de los Funes no arrojó resultados positivos, al igual que los rastrillajes concretados por cuarta vez en cercanías de la zona donde desapareció Guadalupe.