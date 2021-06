Testimonios robustecen la hipótesis de que Guadalupe pudo haber sido secuestrada

El testimonio de dos hermanas del barrio 544 viviendas de San Luis, donde el lunes 14 fue vista por última vez Guadalupe, robustece la hipótesis de que la nena pudo haber sido secuestrada por una mujer mientras jugaba con su prima en la vereda de la casa de su tía."Estaba en mi casa. Todo esto no vi exactamente el reloj pero eran entre las 7 de la tarde y las 8, que fue la desaparición. Yo estaba del lado de mi cocina cuando escuché gritos de una nena chiquita, agitada, que venía pidiendo por su mamá y por su abuela", contó Zoe, una vecina del barrio, en diálogo con TN.La joven, quien aseguró que dio su testimonio ante los investigadores, agregó: "Escuché estos gritos y al principio no me preocupé porque estoy acostumbrada a que estén los nenes afuera de mi casa, jugando. Cuando llegó mi hermana, tipo 8, ella me contó que se perdió una nena. Y yo le dije que fuera y le dijera a la mamá. ¿Cómo no le iba a decir que hace 20 minutos había escuchado a una nena gritando?", explicó la joven.Su hermana es una estudiante de psicología que también aportó un dato que puede ser clave en la investigación. La joven aseguró que al bajar del colectivo, cuando regresaba de la Facultad, vio a una mujer que caminaba con una nena de la mano.La descripción que dio la joven sobre la chica que vio coincide con la ropa que tenía puesta Guadalupe en el momento de su desaparición.Sin embargo, al llegar a su casa y escuchar el relato de su hermana, decidió compartir ese dato con los investigadores. Ambas, según explicaron, declararon en sede judicial.La hipótesis que la nena haya sido secuestrada fue una de las primeras que trabajaron los investigadores. Fue una prima menor de Guadalupe quien contó a su familia que la nena se había ido con una mujer joven mientras ellas jugaban en la vereda. Esa persona aún no fue identificada.Luego de un largo día de rastrillajes sin noticias sobre el paradero de Guadalupe, fuentes de la investigación informaron sobre la detención de un familiar de la pequeña. Lo liberaron unas horas después.Cerca de las 22, la Policía detuvo al novio de la prima de Yamila, la mamá de niña desaparecida. La detención no tendría relación directa con la búsqueda, sino con un presunto delito de tipo federal, según confirmaron desde el operativo.Esa referencia suele ser usada ante la tenencia de drogas, que se descubre lateralmente en la búsqueda.