Adolescente sufrió un tiro en la cabeza: manipulaba un arma con su hermano

Un joven de 15 años terminó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) de Rosario con una bala en la cabeza tras un confuso incidente que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en una vivienda.



Según trascendió, el adolescente, que fue identificado como Ulises, terminó herido de gravedad accidentalmente tras haber estado manipulando un arma de fuego calibre 32 junto a uno de sus hermanos, que tiene 18 años y está detenido por el hecho.



Tras el incidente el joven fue trasladado al Hospital Alberdi, y luego derivado al Heca.



"No sé de dónde salió el arma. Dicen que estuvieron manipulando el arma y se escapó el tiro. Ulises está bien. Está consciente. La bala entró por la boca y no salió. Le van a hacer cirugía", contó el padre en la noche de este miércoles en diálogo con El Tres TV.



Y agregó: "No sabemos nada de armas. En casa lo único que tenemos son tenedores y cuchillos para comer".



Ante la consulta sobre a qué se dedica su hijo, dijo: "Hace changas. Junta cartones y ese tipo de cosas. Conozco a sus amigos del barrio, que son todos buena gente".



