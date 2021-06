"Te dejé el regalo": video de balacera y mensaje a hijo de empresario rosarino

En la previa,Después del ataque mensajearon a uno de los hijos del empresario yDos de los seis hijos del empresario hablaron cony señalaron que l. "No sé de qué lugar puede venir esto. Conocen dónde vivimos nosotros y familiares. Tienen información fina", comentó uno de los jóvenes.En el video ?captado por la cámara de un vecino? se ve a personas encapuchadas o con gorras que caminan por medio de la calle de Seis de Diciembre al 7100 y abren fuego contra una casa. "Se ve que después corren un poco para el lado de calle México. A uno parece que se le traba el arma", detalló uno de los hijos.. De acuerdo a la denuncia,"Esto te deja pensando.Si no, con ese criterio, ante cada cosa que te piden se la tenés que dar. No podés ceder", comentó una de las víctimas.La casa baleada es de un hombre que, según sus hijos, trabaja en el rubro "hace 30 años". "Todos nacimos arriba de un auto. Somos seis, cuatro varones y dos mujeres", concluyó uno de los chicos.

Rosario3.