Anciana fue víctima de un robo y activó la alarma comunitaria

Efectivos de la División Robos y Hurtos en conjunto con personal de la Comisaría 12 y la División Rastros de la Dirección Criminalística, lograron esclarecer un robo ocurrido este martes del cual fue víctima una mujer de 83 años en la ciudad de Paraná.Según lo informado, dos sujetos ingresaron a la vivienda de la anciana, la cual estaba durmiendo. La despertaron zamarreándola y le exigieron que les entregara pesos y dólares. Como la mujer no lograba reaccionar, los malvivientes le sustraen una cadenita de oro, un LCD de 32 pulgadas, un billete de 100 dólares, un parlante, dos navajas tipo sevillana y una cámara de fotográfica antigua.En ese momento, la víctima logra activar una alarma comunitaria que dispersó a los autores del hecho.Tras las tareas investigativas, se detectó un automóvil Citroën Xsara Picasso y se logra individualizar un sospechoso y las viviendas donde frecuenta. También por registros fílmicos relevados por personal de Comisaría 12, se supo que habrían sido tres los sujetos que cometieron el hecho y tras un minucioso trabajo de la División Robos y Hurtos, se lograron testimonios de personas que fueron colaborando que permitieron identificar a dos individuos más y una mujer que tiene relación con ellos.Con todas las pruebas obtenidas, se dispusieron tres allanamientos:El primero en una vivienda ubicada en Calle Guatemala, se procedió al traslado del notificado que es uno de los sindicados para su correcta identificación.En una vivienda de calle Sauce de Luna, se notificó a una ciudadana de 26 años, (colaboradora en el resguardo de elementos), procediéndose al secuestro de una linterna color negra Marca JW, dos navajas marca Stanless con una insignia de cocodrilo en el mango, una cámara de fotos, un par de binoculares sin marca color negro y dorado, un parlante color negro con la inscripción wireless SPEAKER, y por acta de procedimiento por separado, se secuestró un equipo de comunicación inhibidor de señal marca Baofeng con base cargadora.Finalmente, en una vivienda ubicada en calle Blas Parera y Martin Fierro, se notificó a un hombre de 31 años y se lo trasladó a la sede policial para su correcta identificación. Asimismo, se logró el secuestro de un automóvil marca Citroen Xsara.También se había solicitado una medida de allanamiento para una vivienda Ubicada en calle Agüero y Osinalde que no fue otorgada por lo cual el personal llegó hasta la puerta del domicilio donde se entrevistó a una joven de 23 años, con domicilio en el lugar, a quien se la pone en conocimiento del hecho y manifiesta no querer tener problemas policiales y/o judiciales, por ello hace entrega de forma voluntaria de un televisor marca Samsung de 32 pulgadas de color negro.