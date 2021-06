Interpol emitió una alerta amarilla por Guadalupe, desaparecida hace nueve días

Policiales Hubo allanamientos en el barrio donde desapareció Guadalupe

A 9 días de la desaparición de Guadalupe Lucero, Interpol lanzó una alerta amarilla en la búsqueda de la nena de 5 años de San Luis.La notificación de la Organización International de Policía Criminal visibiliza el caso a nivel internacional y se da después del misterioso llamado con la “prueba de vida” y el mensaje de Whatsapp que le llegó a la familia de Guadalupe desde México.El papá de Guadalupe aseguró que la madre recibió un llamado en las últimas horas y escuchó la voz de su hija.Luego de entrevistarse con el juez, Eric explicó que la conversación está grabada y que por eso se va a poder investigar si es la voz de la nena. Además, señaló que se va a rastrear el teléfono desde donde se realizó la llamada.El abogado de la madre, Santiago Olivera Aguirre, confirmó el contacto, aunque no dio precisiones. "Yamila recibió un llamado, probablemente le hayan puesto la voz de Guadalupe, pero tampoco tenemos certezas, así que se está investigando", señaló en rueda de prensa.En este sentido, dijo que el llamado fue en la noche del lunes y añadió: "No fue prueba de vida ni nada, había una vocecita de fondo".El chat continuó con la respuesta afirmativa de Yamila y una serie de preguntas de la persona que en ningún momento se identificó. "¿Tú eres la madre?" y "¿Estás sola?", le consultó antes de volver a preguntarle si la quiere a Guadalupe de regreso.Según revelaron fuentes de la investigación, la conversación fue más larga y en ella le dijeron que la nena iba a aparecer entre dos fechas que no se dieron a conocer, cerca de la casa de la familia.Mientras tanto, la Policía local realiza nuevos rastrillajes en la zona. Personal de San Luis y la brigada K9 de Santa Fe realizan allanamientos en el barrio 544 Viviendas, donde desapareció Guadalupe.El nuevo operativo responde al pedido desesperado de sus padres, que en la tarde del lunes también fueron movilizados a raíz de un llamado falso que indicaba que la nena estaba en una vivienda del mismo barrio, en la manzana "R", a pocas cuadras de donde despareció mientras jugaba en la vereda de la casa de su abuela el pasado 14 de junio.El suboficial inspector Lucas Chacón, a cargo de Relaciones Policiales, afirmó que en las últimas horas se tomó declaración a un vecino y se ampliaron declaraciones de familiares y algunos parientes de la pareja de la madre de Guadalupe.