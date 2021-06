Víctimas del cirujano Ojeda: "Fuimos mutiladas por este hombre y no pasa nada"

La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal ratificó en todos sus términos la resolución adoptada meses atrás por el Vocal Mariano J. Caprarulo, que prohibió al Doctor Sergio Daniel Ojeda la realización de intervenciones quirúrgicas estéticas hasta el dictado de una sentencia firme.



Ojeda está imputado en una causa judicial por homicidio doloso eventual por mala praxis, tras la muerte de Iris Amaro, una mujer uruguaya que viajó al consultorio que el médico tenía en Concordia para realizarse una liposucción, se descompensó durante el procedimiento y falleció luego en el Hospital Masvernat.



Cristina Delgado, una de las víctimas, expresó a Elonce que “creo que no va a pasar nada. No tengo más esperanzas en la Justicia. Hace años que venimos peleando por esta situación. Se anunció que iban a elevar la causa a juicio y después no pasa nada. El fiscal no nos da mucha importancia ahora. Le mandamos mensajes y a veces no contesta”.



“La Justicia no está haciendo nada, no es por la pandemia, esto viene desde hace años. No voy a perder nunca la esperanza de ver a Ojeda preso, pero no confío”, dijo.



El ánimo en las denunciantes, asegura, es malo. Recordó que “estos años no la venimos pasando bien. Nos tiene que representar la Justicia y no hace nada. No nos llaman ni para saber cómo estamos. No nos sentimos acompañadas ni por el grupo de mujeres. No somos dos denunciantes, somos muchas”.



Asimismo, remarcó que “nuestras familias ya no quieren que estemos con este tema. Nos dicen que para qué nos exponemos, que no va a pasar nada. Hoy podemos hablarlo, pero antes fue shockeante pasar todo esto. Parece que tenemos que dar gracias por estar vivas. Hay chicas a las cuales la familia les dijo basta porque nadie nos da importancia. No hay que olvidarse que acá hay una muerte. Hay fotos y pruebas. Hay chicas que no pudieron lograr la reconstrucción, viven sin un pecho, con heridas, cicatrices. Estamos todas en distintas condiciones. Es un abandono de la Justicia”.



“Fuimos mutiladas por este hombre, pero no pasa nada. Es horrible exponerse a recordar, pero necesitamos justicia. Cuando vi a Ojeda esposado y tuve más esperanza, pero ahora le dieron domiciliaria. Es una burla, te dicen una cosa y al otro día hacen otra. Nos sentimos burladas”, resaltó. Elonce.com