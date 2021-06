Millonario robo en tienda tecno: se llevaron más de 124 notebook y 44 celulares

Un importante robo se registró este sábado en un local de insumos informáticos ubicado en barrio Cofico de la capital cordobesa.



Los delincuentes armaron toda una estrategia para que la batería de la alarma se descargara y cortaron los cables de electricidad, logrando ingresar al establecimiento desde donde se llevaron mercancía por un monto de 9 millones de pesos aproximadamente.



“El fin de semana, el sábado, nos cortaron los cables de electricidad, al parecer esperaron que se descargara la batería de la alarma. Rompieron la alarma y se llevaron el DVR (sistema de las cámaras de seguridad del local). Los delincuentes aprovecharon a entrar por la puerta principal, la forzaron, la rompieron e ingresaron”, contó Juan Sosa, uno de los dueños.



Los ladrones se llevaron 124 notebooks y 44 celulares. Si bien aún no se terminaron de realizar los peritajes la cifra sustraída en insumos informáticos superaría los 9 millones de pesos.



Por su parte, Aldana Corro, responsable de Marketing & ecommerce de la empresa familiar situada en Faustino Allende al 645 de barrio Cofico, contó que en la pyme emplean a 15 personas que este martes se desayunaron con la desagradable noticia.



“Nosotros somos una pyme familiar de Córdoba, que vende tecnología e insumos de informática. Empleamos a 15 personas y tenemos 6 años funcionando. Robaron todas las notebooks que teníamos. Aún no hacemos el conteo, estamos esperando a la policía que tiene que hacer el peritaje. Pero por sistema calculamos una pérdida de $ 7.500.000. Además se llevaron todos los celulares que son unos $ 1.500.000″, explicó Aldana en declaraciones a La Voz.



“Es una gran pérdida de capital para nosotros”, recalcó.



En medio de la pandemia y ante la crisis que atraviesa Argentina, Aldana lamentó lo sucedido. “Somos una empresa familiar, que la rema muchísimo para que cada mes podamos crecer un poco más”.



“Todo lo que Smarts genera, queda como inversión, y ahora no sólo la empresa esté en un hueco”, explicó, dejando en claro que a la firma le costará salir de tan duro golpe.



Si bien los daños en el local son mínimos, lo robado representa “más de la mitad del capital” que la firma tenía.



Consultada sobre si hay forma de localizar algunos equipos, Aldana explicó que la empresa tiene “los números de serie de cada uno de los productos” robados.



Por el corte de energía las cámaras se vieron inutilizadas. “Eso ya se lo pasamos a la policía y lo asentamos en la denuncia”, señaló.



“Ojalá podamos recuperar todo”, dijo, por último.