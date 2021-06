Denuncia que no la dejan ver a sus hijos y teme “que los den en adopción”

Alejandra Zapata, tiene dos hijos, un nene de 10 y una niña de 8 años. A Elonce TV, denunció la situación que está atravesando: no la dejan ver a sus hijos que se encuentran en un hogar y a la vez, denuncia a su ex pareja por presuntos abusos hacia los menores.“Mis hijos se encuentra en una residencia en Hernandarias desde octubre de 2020. Tengo una restricción y no me puedo acercar a ellos y no sé cómo están”, expresó ala mujer y manifestó que el jueves “tengo una audiencia con el Juzgado de Familia para ver si los chicos pueden volver conmigo”.Según declaró Alejandra “me sacaron a mis hijos por diversos hechos violentos que sucedieron en nuestra casa. Mi ex pareja y algunos familiares de él, nos quisieron incendiar la vivienda y le quemaron el auto a mi hermano”.“Hay denuncias cruzadas, pero mi ex pareja y su familia tiene un largo expediente y están involucrados en otros hechos”, dijo, y agregó que “llegó un momento en donde no quise denunciarlos más porque tenía miedo. Como soy la madre, toda la culpa recae sobre mí”.Al respecto, remarcó que “quiero estar con mis hijos, pero me llegó una restricción y no puedo acercar a más de 200 metros del hogar. Nadie me dice el porqué de esta situación yo nunca fui violenta con los chicos y estoy yendo al psicólogo por pedido de la jueza. Mis hermanos y mi mamá también pidieron la guarda, para sacarlos del hogar, pero nos dicen que no son aptos y los quieren dar en adopción”.La mujer relató que denunció a “al papá de mis hijos por abuso durante el régimen de visitas. Me di cuenta por cosas que les vi a mis hijos, más que nada a la nena”. Una psicóloga “me dijo que los nenes tenían señales de haber pasado por un acto de abuso sexual”.“Nosotros entramos en la Casa de Mujer y los chicos recibían contención. La causa lleva más de cuatro años y no hay avances. La Fiscal me dice que vamos a ir a un juicio abreviado, pero no tengo novedades, mientras tanto mis hijos están encerrados y yo no tengo posibilidad de verlos”, finalizó.