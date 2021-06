Detuvieron a sujeto que amenazó, insultó y apedreó a su ex pareja

Una mujer de 30 años se encuentra separada desde hace cinco meses de su ex pareja de 28 años de edad tras denunciarlo por Violencia de Género; la víctima había sido sometida a malos tratos verbales y físicos.



A raíz de ello, el Juzgado de Familia N° 4, emitió en fecha 12 de abril del corriente, un Oficio de Restricción por el termino de 90 días y también le otorgó a la mujer el sistema de botón antipánico.



La mujer, en la noche de este domingo, activó el botón, ya que su ex pareja se encontraba en la casa -que se ubica contigua a la suya, en Calle Pública S/N° del Barrio Papa Francisco, en el mismo predio-. Fuentes policiales informaron que, según los dichos de este sujeto, él “la estaba cuidando”.



El mismo estaba bajo los efectos de alcohol, había empezado a amenazarla e insultarla y luego también tiraba piedras al techo de su casa.

Una vez presentes los funcionarios de comisaría decimotercera corroboraron que en la casa contigua que comparte el mismo predio a la vivienda de la denunciante se encontraba su ex pareja.



En comunicación con la Fiscalía en turno de Género, dispuso el traslado a Alcaidía de Tribunales por el delito de Amenazas en Flagrancia.