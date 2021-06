Anciana fue estafada por el novio de su nieta: Le robó la tarjeta e hizo compras

Una mujer de 80 años sufrió una estafa por parte del novio de su nieta. La señora no cobró su jubilación en el último tiempo y se supo que tenía movimientos en su cuenta. Según se informó, habían comprado costosos productos con su dinero, sin su consentimiento.Todo se descubrió cuando la hija de la anciana notó que su madre no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas. Inició una demanda para saber qué estaba pasando con el dinero de la mujer y quién estaba realizando compras en comercios de la ciudad de Paraná.Personal de la División Delitos Económicos, con autorización del fiscal Martín Abraham, se contactaron con Mercado Pago y Mercado Libre, ya que a partir de estas plataformas se habían hecho más de 50 compras a nombre de la damnificada. Para ello, los estafadores habían usado la tarjeta de débito de la anciana.Desde Mercado libre se informó el IP del usuario y se pudo constatar desde dónde se hacían las compras y quién era el verdadero comprador: la pareja de la nieta de la víctima, un hombre de 30 años.De esta manera, se realizó un allanamiento en la localidad de María Grande y otro en calle Uruguay al 200, de Paraná. Se secuestró una notebook, una netbook, dos cajas de encomienda con la faja característica de Mercado Libre, facturas de compras online de Waltmar con fecha posterior al hecho, ticket de transferencias y movimientos bancarios con fecha posterior al hecho, tres celulares, folletería y calcomanías de MercadoPago.La nieta de la mujer estafada no estaba enterada de las maniobras de su pareja. En el procedimiento golpeó al hombre y debió ser separada por la Policía.