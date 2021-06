Camioneta terminó en el interior de un supermercado tras choque con dos autos

Un grave accidente que involucró a tres vehículos, ocurrió esta mañana en una intersección de calles de la ciudad de Diamante y pese a las consecuencias materiales del mismo, afortunadamente, no hubo personas lesionadas.El siniestro vial se produjo en la intersección de calles Roca y San Lorenzo, de Diamante, donde una camioneta sin control, afectó a dos autos que se vieron involucrados en el mismo.Según dio cuentauna antigua camioneta Ford 100, transitaba por calle Roca, cuando por motivos que aún no fueron esclarecidos, choca un Renault Kwid que se encontraba estacionado y le provoca daños en su parte trasera.Inmediatamente, la Ford comenzó una descontrolada macha hacia atrás, embiste a un Chevrolet, el cual sufrió daños en su parte delantera.Posteriormente, la camioneta, sin poder frenar, continúa su descontrolada marcha atrás en forma acelerada, sube a la vereda, derriba una pared del local de un supermercado y termina frenando en el interior del comercio, indicóSegún comentarios de vecinos, el conductor de la camioneta se pudo haber descompensado, lo que podría ser indicio de las causas del accidente.Finalmente, al detener la marcha de la camioneta, el conductor debió que ser traslado al Hospital San José de Diamante, ya que parecía estar bajo una crisis nerviosa, pero a simple vista, no había sufrido heridas.A pesar del llamativo y violento choque, no hubo personas que sufrieran heridas.