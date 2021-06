Fuerte choque en avenida Ramírez: una camioneta habría “pasado en amarillo”

Un siniestro vial ocurrió en la intersección de Avenida Ramírez y calle La Paz, durante la tarde este miércoles. Según registró, una camioneta, marca Isuzu, y un auto Nissan Tida, impactaron fuertemente, en la capital entrerriana.Se supo que, el vehículo de menor porte, circulaba por la avenida en sentido sur-norte y al doblar hacia calle La Paz, se encontró con la camioneta transitaba en sentido norte-sur.El conductor del auto, dijo aque “estaba esperando el semáforo para cruzar y doblé cuando me dio el verde. No vi a la camioneta, sino hubiera frenado”. Según manifestó, el joven solo sintió un golpe en su mano.En tanto, el chico que manejaba la camioneta, señaló que “venía por Ramírez y desde lejos había visto el semáforo en verde. En un momento baje dos segundos la cabeza, no sé si cambio a amarillo el semáforo, yo pensé que tenía el paso y chocamos”.Afortunadamente no se registraron personales lesionadas, solamente daños materiales.