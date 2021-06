Condenaron a dos personas por explotar a peones rurales: los detalles del caso

En condiciones "infrahumanas"

Acuerdo y sentencia

Dos hombres fueron condenados por explotación laboral de obreros rurales en un establecimiento forestal en la zona del Departamento Colón. Ambos confesaron el delito de Trata en un juicio abreviado ySe trata dequienes fueron imputados tras una denuncia por la situación irregular e inhumana en la que mantenían a empleados en un campo.La causa se inició hace casi nueve años, cuando uno de los obreros sufrió una lesión grave por la que estuvo internado en el hospital de San José. Mientras esperaba por la cirugía, le contó lo que le había pasado a una empleada del nosocomio. Esta mujer puso el hecho en conocimiento de la presidenta de la Asociación Civil Yanina, Claudia Munilla, quien envió un mail a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el 1º de agosto de 2012.Allí dio cuenta que el obrero, oriundo de la provincia de Misiones, había sido hospitalizado por una fractura de húmero, que había trabajado en un desmonte en condiciones precarias por más de dos meses y que,Personal de Prefectura Naval Argentina realizó tareas de observación e informó que. Había sido llevado al lugar por L.A.M. y durante el tiempo que trabajó allí fue alojado en un edificio abandonado, una excomisaría, en las cercanías de la Escuela N° 27. Además, observaron queLa Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), llevó las actuaciones ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que ordenó el allanamiento al lugarEl 12 de noviembre de 2012 los uniformados llegaron al campo ubicado a unos 1.500 de la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, a unos cinco kilómetros de la ruta nacional 14, en el paraje denominado Humaita. Los prefectos, junto al personal de la Oficina de Rescate de las víctimas de trata, constataron la explotación de eucaliptos y halló aUn testigo del procedimiento describió que el lugar carecía de condiciones mínimas de habitabilidad y de refugio contra las inclemencias climáticas. No tenían baños, ni sanitarios, y hacían sus necesidades en el monte. No tenían en el lugar agua potable para su alimentación e higiene. No tenían luz eléctrica. No había forma de refrigerar y conservar los alimentos., dijo. No tenían cocina y debían preparar su comida (que el patrón les descontaba de la paga) a la intemperie, con leña.Las condiciones en que se encontraban las víctimas erancomo lo señalaron los funcionarios de Prefectura. Mucho menos les proveyeron ropa de trabajo, ni se les suministraron elementos de seguridad, pese a que estaban expuestos a riesgos graves por las tareas peligrosas que desarrollaban.Ambos acusados fueron procesados y enviados a juicio. Ocho años y medio después llegó esta instancia, donde los explotadores prefirieron acordar una sanción con la Fiscalía, antes de ir a un debate. El acuerdo entre el fiscal general adjunto Leandro Ardoy, L.A.M. y F.V.A. consistió en cuatro años de prisión para el primero y cuatro años y seis meses para el segundo.Sin embargo, en el análisis del caso,