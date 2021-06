Denuncian amenazas y atentados contra el detenido por un crimen

Policiales Atraparon al sospechoso de matar a un hombre a balazos

En Concepción del Uruguay sigue generando repercusiones el homicidio de Cristian Emiliano “Loquillo” Martínez , de 38 años, ocurrido en la madrugada del sábado 5 del corriente en el Barrio del Ex Mena. Desconocidos intentaron incendiar -en la noche del domingo- la casilla propiedad de Jorge Sebastián López (31), vinculado al violento hecho delictivo previo al homicidio en el cual estuvo también involucrado Martínez.Como se recordará, López y Martínez estuvieron -momentos antes del hecho de sangre- en la vivienda de un joven al que amenazaron con armas de fuego, al tiempo que retaban a que se presentara Claudio Matías “El Gallo” González, con quien al parecer tenían conflictos personales.López y Martínez alardearon sobre su valentía y al no lograr su propósito, robaron la moto del joven de 24 años; pero al fallar en su intento por hacerla arrancar, decidieron rociarla con nafta e incendiarla, reportóFue en esos momentos que habría llegado González, quien disparó varias veces a Loquillo, para luego (están esperando las pericias para confirmarlo) rematarlo de un tiro con la propia arma con que Martínez había perpetrado el robo y las amenazas.Tras los hechos, se dispuso la captura de González, que hasta el momento no fue hallado y la detención de López, imputado de Robo Calificado y Amenazas.Finalmente, este último quedó detenido en comisaría primera, siendo representado por la defensora particular, Luisina Aldaz.Finalmente, este domingo por la noche, desconocidos intentaron cumplir con las amenazas y prendieron fuego la vivienda de López, ubicada en calle Lucilo López y 21 del Oeste.Fuentes indicaron aque la damnificada Lucía Chivel, de 34 años, se había ido a la casa de familiares, pero fue alertada de que su casilla se estaba prendiendo fuego, por lo que regresó.Por otro lado, se dio aviso a los Bomberos Voluntarios, que acudieron al lugar, pero al llegar el fuego había sido controlado, señalándose que alguien habría rociado el lugar con algún tipo de combustible.Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y nadie resultó lesionado, ya que fue muy rápida la acción de los vecinos.Tras lo sucedido, personal policial de comisaría segunda tomó intervención y realizó las actuaciones de oficial con conocimiento de la Fiscalía.