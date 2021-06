Prisión preventiva a funcionario: abogado de una víctima apelará la resolución

Policiales Dispusieron el arresto domiciliario para ex funcionario denunciado por acoso

Disconformidad

“La víctima está triste”

Apelarán la resolución

Fundamentos

El juez de Garantías N° 2 de Concordia, Francisco Ledesma, dictó hoy la prisión preventiva de Luis Maximiliano Benedetto por 60 días, en las causas que se le siguen por lesiones leves, grooming y abusos sexuales, en contexto de violencia de Género, en su modalidad domiciliaria, con la aplicación de dispositivo de tobillera electrónica.Hasta tanto se efectivice la aplicación del dispositivo en el domicilio, el imputado deberá permanecer alojado en Alcaidía de Concordia y se dispuso controles policiales una vez que esté aplicada la tobillera electrónica.La fiscal Evelina Espinosa, quien había solicitado la prisión preventiva efectiva en la Unidad Penal por 60 días, dijo que la medida será apelada. En esa línea, coincidió el abogado Diego Briceño, abogado de una de las víctimas.El abogado Diego Briceño, dialogó con Elonce y explicó que “la sensación que tuvimos tras escuchar la resolución, no fue la mejor y no estamos, para nada, conformes con la misma”, resaltó y agregó que “dialogó con la Fiscalía y las querellas de las otras víctimas y no estamos conformes. Si bien, entendemos que la resolución está ajustada a derecho, pero según mi opinión, fue desacertada”, remarcó.“Vamos a recurrir la resolución del juez de Garantías N° 2 de Concordia, Francisco Ledesma, y pasará a estar en manos de la Sala. Veremos cuál es el criterio que adopta”, anticipó el abogado y agregó que “la verdad que entristece tener que transmitirle a tu clienta que mandan a la casa, a la persona que la golpeó y que habría cometido otros delitos”, dijo.“Mi clienta (una de las víctimas de Benedetto), está triste y enojada. Traté de explicarle, pero vamos a hablar cuando su estado anímico mejore”, afirmó Briceño.El juez Ledesma, también resolvió prohibir a Benedetto mantener contacto de ningún tipo y por cualquier medio con denunciantes y testigos de la causa, y no realizar manifestaciones en forma directa o indirecta relacionadas a la causa y que pueda aludir a denunciantes y testigos.Asimismo, dispuso que el imputado debe realizar un tratamiento psicológico sin salir del domicilio.En referencia a los pasos a seguir, el abogado sostuvo que “en base a los fundamentos que el juez ha dado, vamos a presentar el recurso de apelación y esperar la fijación de la audiencia, que podría realizarse la próxima semana”, estimó el letrado que representa a una de las víctimas.En los fundamentos de la resolución, Ledesma entendió que con las medidas dispuestas se pueden neutralizar los riesgos procesales de la causa, como el entorpecimiento de la investigación, y fundamentalmente “evaluar la modalidad de declaración de una persona y su posterior declaración, la realización de una pericia psicológica sobre otra, y la disposición de diferentes medidas procesales y probatorias en el marco de la investigación Penal Preparatoria, enmarcando el análisis de las causas denunciadas bajo la perspectiva de violencia de género, todo bajo apercibimientos legales de agravamiento de la medida en caso de incumplimiento”.