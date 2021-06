Exigieron que continúe detenido el ex funcionario denunciado por acoso

Sobre el caso

Política Renunció funcionario denunciado por violencia y disponen protección a la víctima

Policiales Registran otras dos denuncias contra funcionario acusado por violencia de género

Un grupo de mujeres se reunió este lunes frente al Palacio de Tribunales de Concordia, para reclamar que se acepte el pedido de prisión preventiva para el ahora ex director del Parque San Carlos, Maximiliano Benedetto, denunciado por acoso y violencia de género.“Buscamos que se haga justicia, que Maximiliano no quede en libertad y que no se considere ni la domiciliaria y se puedan cumplir estos 30 días en la Alcaldía”, aseguró auna de las manifestantes, Agustina Centurión.Hasta el momento, se tiene registro de cuatro denuncias formales en contra de Maximiliano Benedetto, el ex director del Parque San Carlos de Concordia. Sin embargo, Agustina aseguró que están contactando a las chicas “para que no tengan miedo y que realmente vean que están siendo apoyadas”. Según evaluó, las presuntas víctimas “son un montón, y sirven para sumar a la causa”.“Realmente esperamos que Benedetto siga detenido y que no se le de libertad ni prisión domiciliaria”, insistió al exigir que el caso “tenga respuesta favorable y continúe a favor de todas las chicas”.Días atrás, una joven formuló en la Comisaría de la Mujer de Concordia una denuncia por violencia de género contra Luis Maximiliano Benedetto, ahora ex director del Parque San Carlos. La mujer apeló a las redes sociales para describir los hechos de los que habría sido víctima y fue revisada por el médico policial.Tras conocerse la denuncia, otras dos mujeres se apersonaron en los Tribunales de esa ciudad para acusarlo por otros sucesos similares.El ex funcionario está detenido en una dependencia de la Policía de Entre Ríos, y este domingo se realizó una audiencia para comenzar a definir una probable imputación. Tras el pedido de la fiscal Espinosa, de una prisión preventiva por 60 días para el imputado, se aguarda que durante el lunes el juez de garantías de Concordia, Francisco Ledesma, de su resolución final en una audiencia que comenzó a las 10 en Tribunales de Concordia.