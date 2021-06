Fue procesado proveedor de cocaína: la distribuían en tarros de pintura

se analizan sus posibles vínculos con narcos locales y por qué eligió la capital entrerriana para refugiarse.

En una investigación de la Justicia Federal de Santa Cruz, lo señalaron como el jefe narco de una banda que operaba con envíos de droga por encomiendas y ahora fue procesado como tal.El día que fue desbaratada la banda,AhoraBlanco sabía que lo estaban persiguiendo y que podía ser allanado en cualquier momento. Los investigadores no sabían que estaba con su novia en Paraná.En ese instante se comenzó a planear la detención de Blanco, por lo cual el Juzgado Federal de Caleta Olivia solicitó la colaboración al personal de la Delegación Paraná de la Policía Federal.Se realizaron varios seguimientos y se planearon dos allanamientos, uno en una vivienda de calle San Juan cerca del Parque Urquiza, y otra en el mencionado hotel, pero luego desistieron del primero. n horas de la mañana del domingo 23 de mayo los uniformados irrumpieron en el hotel y fueron directamente a la habitación 4 , donde detuvieron a Blanco y a su novia.Entre estos se encuentra el químico y profesor universitario Sergio Raúl Amer, quien aportó "sus conocimientos técnicos y científicos, a cambio de una retribución monetaria para llevar adelante el estiramiento y/o corte de clorhidrato de cocaína de máxima pureza generándole a Blanco una ganancia mucho más redituable", según el procesamiento de la jueza federal Marta Isabel Yáñez.Se destacó queLa presencia del presunto jefe narco en Paraná llama la atención y por ello investigadores locales están siguiendo distintas pistas para conectarlo con grupos o vendedores de cocaína entrerrianos.En su indagatoria, Blanco dijo: "Yo me voy a Paraná con Darío, la novia y mi señora. Me voy para allá, cuando llego no pudimos volver, me tuve que quedar en Paraná, entramos a las siete, ocho de la noche. Me quedo en Paraná en un hotel que ellos me pagan, ellos me hicieron la reserva, ellos me tenían que pasar a buscar, volver a Santa Fe, buscar mochila y yo tenía el entierro de mi abuelo por la mañana. A las siete, ocho de la mañana me caen al departamento donde yo estaba", dijo.Por otro lado,Fuente: Uno.