Otra denuncia por abuso: reveló que en su niñez fue violada por un familiar

La Fiscalía de Género de Concordia ha vivido una semana intensa. A las cuatro denuncias que se acumularon contra el exdirector del Parque San Carlos, Luis Maximiliano Benedetto , este viernes se sumó otra, muy grave, aunque esta vez el acusado no es un funcionario público, aunque sí ha tenido exposición, al participar años atrás de la organización de un atractivo evento masivo.Pasadas las 18, la Fiscal Evelina Espinosa escuchó el doloroso relato deLa determinación de presentarse en Tribunales no habría sido producto de una reacción impensada, sino, por el contrario, resultado de un extenso proceso interno de maduración, que incluyó tratamiento con una psicóloga de Concordia, durante aproximadamente un año. A todo ello se sumó, como un desencadenante que precipitó las cosas,La mujer, ya adulta y casada, pidió que el informe de la Licenciada en Psicología que la atendió fuera adjuntado al acta de su exposición.En un pasaje de su relato, no pudo evitar llorar, al describir la profunda tristeza que la embargaba al recordar y lo mucho que le costó -y aún le cuesta- poder hablar de ello.Minutos después de recibida la denuncia, el Ministerio Público Fiscal dispuso “medidas inhibitorias”, a fin de evitar que el acusado se acerque o tenga contacto con la denunciante. De ahora en más, se abrirá una etapa de investigación. Ferrer deberá designar, como lo exigen las garantías constitucionales, un abogado defensor, o bien será el Ministerio Público de la Defensa el organismo que le aportará un defensor oficial.Según trascendió,En su relato ante la fiscal Espinosa, la mujer contó que el momento en que se animó a confiarle a su familia todo lo que vivió fue durante una conversación casual, cuando uno de los que estaban presentes deslizó como al pasar. Fue en esa circunstancia en queLa cantidad de años transcurridos desde el momento en que habrían ocurrido los hechos relatados por al denunciante lleva a suponer que el caso reavivará un debate inconcluso en la Justicia entrerriana, respecto de si delitos de tales características prescriben. El Ministerio Público Fiscal entiende que no, pero hay precedentes en los que el Superior Tribunal de Justicia ha hecho lugar a planteos prescriptivos.