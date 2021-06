Desbarataron el accionar de un mecánico dental trucho: lo que incautaron

Incautaron elementos relacionados a la práctica ilegal de la mecánica dental tras un allanamiento a un domicilio de Los Aromos, en barrio San Agustín de Paraná. Fuentes policiales confirmaron que un agente de encubierto se hizo pasar por paciente y así lograron desbaratar al protesista trucho.El procedimiento, que fue autorizado por la Jueza de Garantías N° 6, Dra. Elisa Zilli, permitió el secuestro de elementos de interés para la causa tras la denuncia radicada por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos por la supuesta infracción a la Ley N° 9824 de Creación del Colegio Profesional Protesista Dentales de Entre Ríos, en cuyo articulado se encuentra previsto y tipificado el delito de ejercicio ilegal de la profesión.Tras el operativo que estuvo a cargo del personal de la División Delitos Económicos, se procedió al secuestro de dos tornos eléctricos con pedales; un torno eléctrico de mano; una lámpara de escritorio con lupa; un motor con dos extremos puntiagudos tipo torno; dos mecheros a gas (uno de ellos con regulador conectado a una garrafa de 10 kg); un cuaderno tapa dura de color amarillo con anotaciones de nombres de personas, entregas de sumas de dinero y saldos pendientes; anotaciones varias en trozo de papel; cinco folletos con muestras de modelos de piezas dentarias; una linterna de color negro, con elásticos del mismo color (de las que se usan colocadas en la cabeza); paquetes varios con yeso para piezas dentarias; recipientes plásticos con tapas conteniendo en su interior acrílico en polvo; recipientes de vidrios conteniendo en su interior acrílico liquido; recipientes de goma; 21 puntas con piedras de vidia para tornos; royos de alambre para ortodoncia; prótesis dentales varias (alguna de cormo cobalto y otras de yeso); articuladores de bronce; cera roja y rosada; espátulas; herramientas varias de la actividad dental; dos tarros plásticos con alginatop cromático; cubetas metálicas; un reflector de sillón dentista; nueve cajas con muestras de tamaños y colores de piezas dentarias; un teléfono celular Samsung J7, con chip y tarjea de memoria.Asimismo, se procedió con la requisa de los dos vehículos (un Peugeot 207 gris y una Ford Eco Sport negra) dentro de los cuales no se hallaron elementos de interés para la causa que se investiga.Fuentes policiales informaron que, en la búsqueda de la persona denunciada, dos funcionarios policiales de encubierto consultaron a vecinos del sujeto y así lograron llegar hasta el lugar donde se ubicaba el laboratorio de prótesis dentales y practicas odontológicas no autorizadas.Para no despertar sospechas, uno de los agentes consultó para poder realizarse un arreglo de una pieza dental, y al llegar el lugar fue atendido por el sospechoso, quien lo invitó a ingresar al domicilio y lo hizo pasar a una habitación que aparentaba ser un consultorio odontológico.El sospechoso le manifestó que era mecánico dental y que hacía prótesis dentales, le mostró que tenía muestras de piezas dentarias y le indicó que la práctica a realizar por un diente tenía un costo de tres mil pesos.