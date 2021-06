Le hackeraon la cuenta de WhatsApp e intentaron estafar a sus contactos

Las estafas virtuales están a la orden del día. Los ciberdelincuentes no se detienen y con mayor frecuencia se conocen nuevas modalidades que intentan, y muchas veces logran, engañar a las personas y apoderarse de sus cuentas bancarias o de sumas de dinero mediante transferencias bancarias.El primer punto en el que no hay que caer es asistir hasta el cajero automático y seguir las indicaciones que brinda la persona que está del otro lado del teléfono, ya que hace ejecutar una serie de pasos mediante el cual se concreta la estafa.Este viernes,informó sobre el caso de una mujer a quien engañaron y estafaron a allegados por más de 200.000 pesos . La tuvieron más de tres horas al teléfono y la hicieron concurrir al cajero con tarjetas de familiares y una amiga.En la localidad de Crespo, esta semana se conoció una nueva modalidad del ciberdelito, en el cual intentaron estafar a los contactos telefónicos de una mujer tras haberle hackeado su cuenta de WhatsApp.“Pasé una tarde muy mala. Estaba vendiendo una freidora y me mandan un WhatsApp consultándome si yo tenía ese artículo, a lo que contesté que sí. Enseguida me mandaron otro mensaje consultando si me podían llamar, a lo que accedí”, relató Mirna Retamal y agregó que “en el afán de querer vender no me fijé en el número ni la característica, así que llamé yo por WhatsApp” y comentó que su interlocutor se mostró muy interesada en el artefacto.“Esta persona me dice que me iba a pasar un código de seis números, para que cuando vinieran a retirar el electrodoméstico, yo sepa quién era la persona”. En este instante le ingresa otra llamada y atiende, sin poner cuidado del número o característica “y me dicen los números, lo repiten tres veces y en ese interín supuestamente quien estaba en línea por WhatsApp lo copió y automáticamente me robó todos los contactos y empezaron a comunicarse con mis contactos” solicitando una ayuda económica.Mirna contó que advirtió el ardid porque, su hija, que estaba con ella en la vivienda, le pregunta por qué le estaba pidiendo dinero a través de un mensaje. “Me está pidiendo que te deposite plata en la cuenta”, le dijo la joven ante la sorpresa de la mujer. Y ahí advirtieron que le habían hackeado el WhatsApp y había “desaparecido” de su celular.“Llamaron a muchos de mis contactos pidiéndoles dinero porque yo estaba en una situación complicada y por suerte nadie depositó nada ni pasó su CBU, nada. Pero el mal momento lo pasás. Yo tengo muchos contactos por la rotisería y me afectó porque no pude trabajar”, señaló Mirna ay recomendó fijarse siempre en la característica telefónica de quien llama, “más que nada cuando están vendiendo algo, porque de ahí se prenden”.