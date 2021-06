Condenaron a un policía por matar a una perrita con su arma reglamentaria

La justicia declaró culpable de maltrato animal y abuso de autoridad al policía Elías Saavedra, quien mató a una perra de un balazo utilizando su arma oficial.El fallo del juez Gustavo Castro se conoció este jueves al mediodía en Rawson. El juez condenó a Saavedra a un año de prisión en suspenso y la inhabilitación profesional por otros dos. “Las lesiones sufridas por Saavedra son de carácter leve y no le causaron complicaciones. Por lo tanto debió haber utilizado otro medio a fin de evitar el ataque del perro”, dijo el juez en su sentencia.Y agregó que “como condición de servidor público le era exigido la preservación de la vida de terceros. Esto es abuso de autoridad”.El hecho ocurrió el 26 de marzo de 2020 en el balneario de Playa Unión, en Rawson, capital de Chubut. Fue cuando se desarrollaba la primera parte de la cuarentena por el coronavirus. Saavedra realizaba un recorrido junto a otros dos compañeros para controlar que se cumpla con las restricciones impuestas por pandemia. Se detuvo en una obra en construcción en el patio de una casa. Y allí fue cuando una perra, a la que llamaban “Tita”, comenzó a ladrarle.El policía le disparó con su arma reglamentaria provocándole una herida grave. Fue trasladada a una veterinaria pero murió poco después.El hecho tuvo como particularidad que la propietaria del perro Marianella Castillo hizo la denuncia por la muerte de su mascota. Pero cómo los tiempos de la justicia de demoraban más de la cuenta por efecto de la cuarentena, decidió conservar el cuerpo de “Tita” en un freezer para que pueda después realizarse la autopsia correspondiente.La audiencia realizada en Rawson tuvo momentos de tensión ya que en la puerta de la oficina judicial se encontraban tanto grupos defensores de los animales como amigos y compañeros de Saavedra, que pedían por su absolución.Saavedra sostuvo su inocencia y dijo que corrió peligro su vida: “Es feo que te traten de asesino. Yo soy inocente. Sigo sosteniendo que lo que hice fue en defensa propia. Si yo hubiese tenido otra manera de defenderme, lo hubiese hecho. Pero la situación puso en peligro mi vida. El perro me había agredido y yo me trate de defender”, declaró.El jefe de policía Miguel Gómez, presente en la audiencia, dijo que “este es un primer paso, seguramente el abogado de Saavedra va a apelar esta decisión del juez". Saavedra había sido reconocido por la fuerza de seguridad cuando en 2016 salvó a un nene de morir ahogado practicándole RCP junto a otra compañera.El fallo coincide con otro, de 2018, cuando la Cámara del Crimen de Córdoba condenó a un año de prisión en suspenso al peluquero Germán Gómez por haber despellejado vivo a “Chocolate", un cachorro labrador de tres meses que murió un año después del ataque.Gómez, al igual que Saavedra recibió la pena máxima posible ya que estaba acusado de violación de domicilio y maltrato animal delitos que en Córdoba contemplan una pena de entre 15 días y un año de prisión. Fuente: (Clarín)