Investigan a pareja de policía por arrebato: Le secuestraron la moto y celular

La División Robos y Hurtos realizó un allanamiento en dos viviendas de la localidad de San Benito, en el marco de investigaciones por dos hechos delictivos.Al respecto, Walter Giordano, dijo a, de, que “fue por un arrebato con violencia sobre una mujer mayor de edad, a la que le robaron, entre otros elementos, el celular. Se ubicó el teléfono. En las tareas investigativas se pudo comprobar quién sería el delincuente, un hombre que en el momento del robo circulaba en moto”.Tras el allanamiento, “se procedió a identificar a esta persona. Frecuenta dos viviendas de esa localidad. Se secuestró la moto en la cual habrían cometido el arrebato. A partir del procedimiento, tomamos conocimiento de que el involucrado estaría en convivencia con una persona que desarrolla funciones en la Policía, pero es algo del ámbito privado. A nosotros nos interesa resolver el delito. Todo ahora pasa a Fiscalía”.Habría una segunda persona involucrada en los robos, que sería oriundo de Colonia Avellaneda.Carla Ledesma, explicó a Códigos que “cuando hicieron el allanamiento, el domingo, yo estaba de guardia. Me enteré después porque me llamaron familiares para avisarme. Buscaban la moto de mi novio y el celular de él. Nunca supimos por qué fue el procedimiento. Fuimos a Tribunales a averiguar y nos dijeron que estaba supeditado a una investigación y teníamos que esperar”.“Mi novio estaba al momento del procedimiento, estaba mi sobrina y mi familia. Primero le dijeron que era por el robo de un celular. Después buscaban armas y demás. Él les explicó que la única arma que hay es la mía, pero yo no estaba en casa, estaba trabajando. Se dejó que hagan el allanamiento como debía ser”, dijo.Comentó que “yo no estoy en conocimiento de que mi novio tenga antecedentes. Lo único que se llevaron fue la moto, que tenía todos los papeles, y el celular de él”.“Una de las primeras cosas que hice fue decirle que me diga la verdad, porque me puede perjudicar en mi trabajo. Además, quiero saber qué pasó. Él no sabe por qué causa es. No sabemos cuándo ni dónde fue. Yo confío plenamente en mi pareja. Ha estado acá, en mi otra casa, que cuando yo me separé mi ex pareja me la rompió entera, así que la estoy arreglando para poder volver”, remarcó.Sobre el otro hombre que estaría involucrado en los robos, señaló que “sé que mi novio lo conoce. Si la investigación de la policía da como resultado que mi novio es culpable, doy un paso al costado. Ya tuve demasiadas malas experiencias con mi ex pareja. En el caso de que se demuestre estoy obligada a tomar distancia”.