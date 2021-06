Intentaron estafarla con el "cuento del premio" pero descubrió el engaño

No cesan los casos de estafas telefónicas con engaños, que ya se convirtieron en uno de los delitos que más víctimas afecta y la mayoría de ellas, son adultos mayores que pierden sus ahorros.Un nuevo caso se registró en la capital entrerriana y el mujer, evitó ser víctima del engaño. Sin embargo, decidió compartir lo ocurrido conpara concientizar y advertir a otras personas.“Recibí un llamado diciendo que eran de Samsung, que cumplía un año más en la Argentina y que me había salido beneficiada por tener mis facturas al día. En teoría, me había ganado $50.000 y el equipo que quisiera”, expresó aVanina Barretos, damnificada.Según manifestó, “me di cuenta que era una estafa porque la mujer que me llamó me que quería tener todo el tiempo en línea y me preguntaba por mi estado de ánimo. También, me pedía que me grabe contando mi experiencia”.“En un primer momento uno le cree porque te lo dicen de una manera que te van envolviendo y quedas atrapada. Pero después, uno se va dando cuanta de ciertas cosas, el numero era una característica de Córdoba y por el tono de la mujer, te dabas cuando que no era de ahí. También me dijeron que yo no tenía deudas y si tenía una deuda”, dijo.Y agregó que “me pidieron que vaya a un cajero y que ingrese una clave que ellos me daban. Ahí me termine de dar cuanta y les corte. Al rato, me volvieron a llamar no atendí e insistieron una tercera vez”.La mujer, insistió en estar alerta: “uno sin darse cuenta le va dando datos al pasar. A mí me preguntaron mi nombre y se los dije, también me pidieron mi dirección, pero no se la pase. Te atrapan en la conversación y uno queda preso. Juegan con los sentimientos de una persona y la gente mayor, generalmente cae”.Vanina, relató que en redes sociales compartió su experiencia con otro usuario que le había pasado algo similar, pero que le ofrecían $30.000.