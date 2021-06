Le quisieron robar el auto y le suplicó a los ladrones "poder bajar" a su bebé

Tres delincuentes armados intentaron robarle el auto hoy a un hombre en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, adonde la víctima había llegado a la casa de sus suegros y quien tras ser asaltado les pidió “por favor” a los ladrones que le dejaran sacar del vehículo a su hijo de un año y ocho meses, que estaba sujetado en la silla, informaron fuentes policiales.



El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad, ocurrió en la calle Thames casi esquina Miguel Cané, en dicha localidad del partido de La Matanza, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.



Voceros policiales informaron que un hombre había llegado a bordo de un automóvil marca BMW a la casa de sus suegros, para dejar a su cuidado a su hijo de un año y ocho meses.



En esas circunstancias, tres asaltantes armados descendieron de una camioneta Peugeot Partner e intimidaron al hombre para que entregara el rodado.



“Muy sorprendido porque es una maniobra habitual y de rutina, traer a mi hijo a la casa de mis suegros para que se queden al cuidado de él, y más de día en un lugar transitado y con total impunidad”, dijo esta noche Cristian a Telenueve Central, al referirse al asalto del cual fue víctima.



Luego aseguró que lo que más lo “desesperó” fue que su bebé se encontraba dentro del rodado, “porque es todo tan rápido y es tan shockeante la situación”.



“Lo único que pensé es que se lleven todo, y fue lo que les pedí, por favor dejame sacar a mi hijo del auto, es un bebé”.



Cristian relató que tras lograr sacar a su hijo de la silla donde estaba sujetado, ingresó a la casa de sus suegros, desde donde vieron como los delincuentes “cierran el auto y se quedan tratando de arrancarlo, el auto no responde y se ve que se bajan, cierran las puertas tranquilitos, se suben a la camioneta donde habían venido y siguen derecho por la calle Thames en dirección a Don Bosco”.



Es que según señaló, las llaves del vehículo estaban en su poder, motivo por el cual los asaltantes no pudieron encender el auto.



“Agradezco al cielo que (el bebé) estaba dormido en el asiento, y así como yo lo saqué del auto, siguió dormido en mis brazos”, indicó el hombre, quien agregó que si bien fue asaltado a punta de pistola, los ladrones no le “pegaron”, no lo “maltrataron” ni lo “insultaron”.



Los delincuentes solo lograron sustraer el teléfono celular del hombre y eran intensamente buscados por efectivos de la comisaría 3ra. de Villa Luzuriaga, informaron fuentes policiales.



Interviene en la causa el fiscal José Luis Maroto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 del Departamento Judicial de La Matanza.