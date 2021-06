El accidente ocurrió aproximadamente a las 19 de este lunes en la intersección de calles Italia y España de Paraná.Un Ford Escort transitaba por Italia, en sentido Sur- Norte. "Yo ya estaba pasando la calle, cuando la moto que iba por España con dirección al centro, me quiso pasar por delante, tocó contra el auto mío y cayó. A lo mejor pensó que tenía tiempo de pasar antes que yo, a lo mejor tenía algún mandado rápido que entregar", aseveró ael conductor del auto."Alcancé a frenar un poco, si no hubiese sido peor". expresó.Entre los daños que sufrió el Ford Escort, su conductor dijo: "Me arrancó el guardabarros y se rompió el radiador". La moto resultó con importantes daños.El joven de la moto resultó ileso. Llevaba casco.El tránsito debió cortarse a raíz del accidente.