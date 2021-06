Prisión perpetua para el hombre que mató a su exesposa en hotel alojamiento

El hecho

Un albañil que había sido denunciado por amenazas y lesiones por su exesposa fue condenado este lunes a prisión perpetua por haberla asesinado a golpes en 2018 en un hotel alojamiento del partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales y familiares de la víctima.Se trata de Alfredo Agustín Noriega (56), quien fue hallado culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género" en perjuicio de Delfina Encarnación Quispe Pumahuacre (51), de nacionalidad peruana.Fuentes judiciales informaron a Télam que la condena fue impuesta en la mañana del lunes en un fallo unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora que, en una audiencia virtual, dio a conocer la parte resolutiva de la sentencia por secretaria.De acuerdo con los voceros, de esta audiencia virtual participaron las distintas partes del proceso, el propio Noriega desde su lugar de detención y familiares tanto de él como de la víctima.Según las fuentes, el tribunal, integrado por los jueces Ignacio Etchepare, Mariela Aprile y Santiago Márquez, coincidió tanto en la pena como en la calificación legal que había planteado en la etapa de alegatos la fiscal de juicio, Marcela Dimundo.A su vez, los jueces desestimaron los pedidos de la defensa oficial, que había requerido la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y también la absolución por el beneficio de la duda, ya que consideró que no estaba probado que Noriega haya sido quien estuvo junto a la víctima en la habitación del hotel alojamiento donde ocurrió el femicidio.Por ello es que se estima que la defensa apelará el fallo, cuyos fundamentos ya están disponibles para las partes a en formato digital.De hecho, en sus "últimas palabras" antes de conocerse el veredicto, el ahora condenado aseguró ser "inocente"."Estamos satisfechos con el fallo, no con el tiempo que se tardó en llegar a dictar sentencia", dijo esta tarde a Télam Yamila, una de los tres hijos de la víctima.De acuerdo con la acusación, la mujer fue asesinada entre el 16 y el 17 de diciembre de 2018, alrededor de las 23 y 1 de la madrugada, en el hotel alojamiento Acapulco, situado en Cosquín 788, de la localidad Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires, adonde la pareja se había dirigido a las 22.55 ya que, al parecer, intentaban reconciliarse.Las empleadas de limpieza del albergue se dirigieron cerca de la 1.40 a la habitación 113 luego de que Noriega se retirara del establecimiento a bordo de su Peugeot 505 y en el interior de la pieza hallaron tendida en el piso y boca arriba a Quispe.Ante esta situación, los responsables del hotel llamaron a la Policía, por lo que los efectivos de la comisaría 7ma. de Lomas de Zamora se trasladaron al lugar, al igual que personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que constataron el fallecimiento de la mujer.Según las fuentes, la mujer tenía signos de violencia en su rostro y en otras zonas del cuerpo, mientras que la autopsia determinó que también fue asfixiada.En su alegato, la fiscal recordó que el hombre, de ocupación albañil, había llamado a su hermana a la que le dijo que Quispe había sufrido un supuesto accidente dentro del hotel y que la había dejado en la habitación.A su vez, Dimundo tuvo en cuenta los testimonios de seis testigos, entre ellos el de Yamila y sus dos hermanos, que evidenciaron la violencia de género que padeció la mujer.Además, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la víctima lo había denunciado a principios de 2018 por "lesiones y amenazas", a raíz de lo cual, le impusieron una restricción perimetral que luego de unos meses se venció."En marzo de 2018 se separaron y pedimos la exclusión del hogar, él no podía acercarse hasta dos cuadras y se acercó a una, por eso en junio mi mamá le rogó al Juzgado de Familia 6 para que le extiendan la perimetral pero en septiembre ya no se le quisieron dar más porque dijeron que no era necesario", contó Yamila.Durante el juicio la joven declaró que cuando estaban separados él "amenazó" a su madre "diciendo que le iba a dar donde más le dolía" y que "iba a matar" a su hermano varón.Yamila también dijo que Noriega está detenido en la Unidad Carcelaria 40 de Lomas de Zamora, a dos cuadras de la casa de la familia, y pidió que sea trasladado a otro lugar porque no se sienten seguros."Todavía no sabemos a qué lugar irían a trasladarlo", añadió Yamila, quien espera que el nuevo sitio de detención sea "muy lejos"."Gracias a Dios se hizo justicia, que pague por lo que hizo y espero que no volvamos a saber nunca más de él", concluyó la joven.Por su parte, Noriega fue detenido el mismo día del crimen, cuando la Policía lo encontró mientras merodeaba el domicilio de la hermana a la que había llamado, situado en la calle Julio Verne, entre Emerson y Ameghino, también de Lomas de Zamora.Al momento de su captura, los pesquisas secuestraron en poder del acusado el Peugeot 505 con el que había abandonado el hotel alojamiento.