En lo que va de junio, se labraron 1240 actas e intervinieron en 10 fiestas

Entre el 1 de junio y este domingo 6, la Policía de Entre Ríos labró 1.240 actas en toda la provincia e intervino en 10 reuniones sociales no autorizadas durante la vigencia del decreto presidencial que restringió la circulación como medida de prevención para aplanar la curva de contagios del COVID.



La Dirección de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos informó las actuaciones registradas en toda la provincia desde el martes 1 de junio hasta el domingo 6, por infracción al DNU N°334/21 del Poder Ejecutivo Nacional.



El en departamento Paraná, se labraron 578 actas y se dio intervención en dos fiestas clandestinas.



En el departamento Concordia se realizaron 27 actas, 51 en Victoria, 36 en Gualeguay, 30 en Nogoyá, con intervención en tres reuniones sociales no autorizadas, 202 actas en Federación, 44 en Tala donde además se intervino en una fiesta clandestina, dos en Islas del Ibicuy, 14 en Diamante y una fiesta clandestina.



Además, se contabilizaron nueve actas por infracción del DNU en el departamento San Salvador, 11 en Villaguay y una reunión social no autorizada, 64 en Federal, cinco en Feliciano, 44 en La Paz y una fiesta clandestina, ocho en Gualeguaychú, 74 en Colón y una fiesta clandestina y 41 en Uruguay con una intervención en fiestas clandestinas.