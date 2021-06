Lo detuvieron por querer robar limones y deberá cumplir prisión preventiva

Un hombre fue detenido y quedó bajo prisión preventiva tras intentar robar limones en una vivienda.



La medida judicial se adoptó en una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay. Fue imputado Javier Pesoa Foco, de 24 años, representado por la doctora Luisina Aldaz, en la causa iniciada por el delito de “hurto con escalamiento en grado de tentativa”, llevada adelante por el fiscal Eduardo Santos.



El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por el plazo de 30 días porque el 31 de mayo el joven habría ingresado a un domicilio del barrio Puerto Viejo trepando un tapial. Allí quiso robar limones, que eran de una señora de 90 años. Los vecinos dieron aviso a la Policía.



El fiscal resaltó y no dejó de señalar que el hecho no fue de relevancia, pero el protagonista ya cuenta con antecedentes cuyas causas están en curso, dado que cometió dos hechos similares en la misma zona en menos de un año y también fue detenido por los vecinos que se quejan de su accionar, a lo que sumaría otra de un hecho más grave que también está en proceso.



La abogada defensora se opuso a la medida privativa de la libertad y solicitó que su cliente no quede detenido, ofreciendo para esto la prisión domiciliaria bajo cuidado de familiares, destacando que no tenía antecedentes penales, y los hechos endilgados llevarían a una pena de cumplimiento condicional, supo 03442.



Una vez escuchadas las partes, el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dictó 30 días de prisión preventiva, debiendo permanecer alojado en la Comisaría Primera.