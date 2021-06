Choque de camiones en ruta santafesina involucró a transportista entrerriano

El accidente fue este sábado por la noche en el kilómetro 265 de la ruta 2, en el distrito de Esteban Rams (Santa Fe). Un toro suelto produjo un accidente entre 4 camiones. No hubo personas lesionadas.Según se informó a FM Estación Plus Crespo desde la Comisaria Novena, los uniformados tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 22.45 del sábado 5 de Junio.Al llegar al lugar los policías comprobaron que efectivamente se produjo un accidente entre 4 camiones, los cuales habrían colisionado entre sí. Uno de ellos trató de esquivar un toro que se encontraba en medio de la cinta asfáltica, volcando en la maniobra. Por la oscuridad los demás vehículos lo impactan al encontrarse sin posibilidad de realizar algún tipo de maniobra.Los 4 conductores fueron trasladados al SAMCO de la localidad de Logroño, y luego de ser examinados se les dio de alta ya que no presentaban lesiones. También se les efectuó el test de alcoholemia de rigor, que arrojó resultado negativo.La ruta estuvo obstruida y personal policial debió cortar totalmente la circulación. Trabajaron en el lugar, personal de las Comisarias 7ma y 8va, además de la 9na, Jefe de Zona Sur, Sub Jefe de Unidad y Jefe de A.U.O.P, como así también personal de la Agencia de Seguridad Vial.Al efectuar un rastrillaje por las inmediaciones, se ubicó un toro de pelaje colorado sobre la cinta asfáltica de la ruta Provincial Nº 2 con dirección Sur a Norte. El mismo fue arreado por personal policial y baqueanos de la zona hasta un corral de trabajo junto a la localidad. El conductor reconoció el animal vacuno en cuestión.Los conductores de los camiones fueron identificados como Ricardo Ackerman, 29 años de Nelson, Juan Ackerman, 37 años de Nelson, Edgardo Varoli, 53 años de Tostado, Roberto Herr, 68 años de Crespo (ER), quienes resultaron ilesos.