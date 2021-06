Hermano de un acusado por el crimen de Gilda Klocker fue denunciado por robo

Una mujer denunció que Julián Dayer, hermano de uno de los acusados de asesinar a Gilda Klocker , le robó el celular a su hijo Gaspar.“Vengo de la casa de mi hija y me enteré que Julián le robó el celular a mi otro hijo. Necesito que se lo devuelva, porque es lo único que tengo para comunicarme con Gaspar”, expresó a Elonce TV Marta Avalos.Según relató la mujer, el acusado “tenía el celular de mi hijo y le dijo que no se lo iba a devolver. Seguramente lo vendió porque llamó al número y me da apagado el teléfono”.“Julian es la pareja de mi hija y tiene un bebé en común, por eso conoce a mi hijo”, contó.La damnificada realizó la denuncia en Comisaría Quinta. Elonce.com