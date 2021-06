Encontraron el cuerpo de un chico trans que había desaparecido hace cuatro años

Santiago Cancinos, que en ese momento tenía 14 años, fue visto por última vez el 16 de mayo de 2017 cuando iba a una clase de gimnasia; una pericia odontológica fue clave para la identificación.



Sus restos óseos fueron hallados en la localidad salteña de Vaqueros, que se pudo confirmar este viernes luego de una pericia odontológica que resultó clave.



El fiscal penal, Santiago López Soto, brindó una conferencia de prensa en el salón auditorio del Ministerio Público de Salta y explicó lo sucedido. "A partir del hallazgo de piezas dentarias del cuerpo que encontramos, ordenamos una pericia odontológica que fue realizada hoy [por ayer]que nos dio la certeza y la confirmación de que se trata de Cancinos", precisó el funcionario, junto a su par de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, y el director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Pablo Rivero.



El hallazgo se produjo el jueves, cuando un hombre que se encontraba a la altura del kilómetro 12,5 de la ruta nacional 9, a la vera del camino, encontró los restos y dio aviso a la Policía.



La investigación quedó a cargo de los fiscales penales Poma y López Soto, quienes realizaron una inspección ocular y relevaron la información obtenida por los investigadores.



Los restos óseos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde fueron sometidos a distintas pericias para tratar de determinar el sexo, la edad, la data de muerte, la identidad y otros detalles que permitan esclarecer la situación.



López Soto detalló que se trató de "un hallazgo casual" por parte de una persona que se encontraba realizando tareas de desmalezamiento pasando el puente de Vaqueros. A partir de su llamado, comenzaron tareas investigativas "en una zona muy compleja, de muy difícil acceso".



"Personal del Cuerpo de Investigaciones estuvo trabajando y se logró el hallazgo de diversos elementos pertenecientes a una persona que teníamos la sospecha que podía ser Cancinos", sostuvo el fiscal.



Luego, indicó que a partir de esos elementos fueron convocados los padres del joven, quienes reconocieron algunas de las prendas halladas.

Por su parte, Rivero explicó que la zona del hallazgo es una ladera de aproximadamente de 80 grados de desnivel, "donde una persona no puede trabajar de manera segura si no está atada con un arnés".



"Se trabajó rápidamente en poder recolectar los indicios y los restos cadavéricos y, en una segunda fase, en poder confirmar la identidad", detalló el director del CIF, quien manifestó que se solicitó la colaboración del odontólogo Pablo Medina, que intervino en la pericia que permitió confirmar la identidad de la persona encontrada.



Además, comentó que la pericia se realizó con el aporte de todos los moldes tomados dos meses antes de la desaparición de Cancinos, del tratamiento de ortodoncia, junto con las fichas odontológicas de los profesionales que la trataban y a través de la base de datos de la obra social IPS.



Esto permitió "verificar todos los arreglos, las extracciones dentarias y las características de los dientes de Cancinos, dándonos una confirmación de la identidad del 100%", explicó Rivero, y adelantó que igualmente se continúa trabajando en la extracción de ADN para la confirmación formal de la identidad.



El adolescente, que concurría al Colegio Belgrano, de la capital salteña, fue reportado por sus padres como desaparecido el 16 de mayo de 2017. Se realizaron diversos rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad, de sus contactos de redes sociales y entrevistas a su entorno.



Ese día, cerca de las 15, Cancinos salió de su casa para ir a gimnasia y al instituto de inglés al que concurría y fue visto por última vez esa misma tarde por una tía, cuando salía sola del Parque del Bicentenario, en la zona norte de la ciudad de Salta.



Durante la conferencia, López Soto expresó que aún "no saben la causa y la data de la muerte", y precisó que en el lugar se encontró una soga que está sujeta "a análisis y pericias, junto a diversos elementos".



Rivero, en tanto, confirmó que uno de los elementos hallados fue una mochila con pertenencias del menor. Finalmente, Poma destacó que, a partir de este momento, comienza una nueva etapa en la investigación para establecer cómo murió el adolescente.



La Nación.