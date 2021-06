Motociclista sufrió graves heridas tras chocar contra un auto en Paraná

Un accidente de tránsito se produjo en la noche de este viernes en la capital entrerriana. Un auto, marca Fiat, y una moto Guerrero 110CC, impactaron en la intersección de Avenida Zanni y Hernandarias.Según supo, el automóvil circulaba por la avenida en sentido sur-norte y al doblar para tomar calle Hernandarias, “no vio” al motociclista que transitaba en sentido contrario por Zanni.El conductor del vehículo de mayor porte, en dialogó con Elonce TV dijo que “cuando llegue a la esquina, me detuve, puse el guiño y observe la calle: había un colectivo parado y no vi nada más. Al doblar no vi al motociclista y lo atropellé”.Producto del choque, el motociclista fue derivado de urgencia al hospital San Martín para evaluar un golpe en su cadera. “Tiene que establecer que fue una fractura y una quebradura”, informaron.Al respecto, el conductor manifestó la necesidad de “colocar semáforos en la intersección, ya que hay mucho tránsito”.En el lugar intervino comisaria 13.