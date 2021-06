Mandó a su hija a la escuela con una nota: pidió ayuda porque sufría violencia

Foto: Ilustrativa

La menor llegó ayer clases como un día normal, dentro del contexto de pandemia, pero su mochila pesaba más que otros días; no por el peso físico sino porque cargaba con un pedido de auxilio del que dependía su madre.



El hecho se registró en una escuela de la zona de la localidad mendocina de Tupungato, detalla Los Andes. La menor le dio a su maestra la nota en la que la mujer solicitaba asistencia porque sufría violencia por parte de su pareja. La docente inmediatamente dio aviso a la Policía, agregaron las fuentes.



En pocos minutos, efectivos policiales llegaron a la casa de la nena y entrevistaron a la autora de la carta de auxilio. La mujer relató los maltratos que sufría y posteriormente fue asistida por personal médico.



La mujer y su hija fueron revisadas para constatar su estado físico. Profesionales de los hospitales Las Heras y Notti certificaron que ambas mujeres se encuentran en buen estado general de salud.



"El caso está en manos de la Oficina Fiscal. Al parecer la mujer no era violentada físicamente, pero si psicológicamente. No presentaba lesiones físicas, pero se considera violencia de género por la violencia moral y psíquica ejercida del hombre hacia la mujer. Por tal motivo, fue excluido del hogar", agregaron fuentes.