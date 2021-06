Estafaron a empresa con una transferencia y también intentaron con otra firma

Estafa consumada

El jefe de comisaria Ramírez, Sub Comisario Luis Arias, indicó a FM Estación Plus Crespo que “pasado el mediodía del jueves 3 de junio, recibieron una denuncia por intento de estafa, bajo la modalidad de DEBIN, (medio de pago que debita un monto de una cuenta “lo cobra en línea” de manera inmediata solicitando autorización). Este sistema está disponible en todos los bancos que poseen banca por internet y/o banca móvil, y se encuentra disponible desde Septiembre del 2017.“Cabe destacar que en este hecho en particular, la estafa no se pudo consumar, debido a un error de transferencia a una cuenta, y seguido a ello, que el empleado se percató de que podía tratarse de un ardid malicioso. Si bien giraron el dinero, dieron aviso de forma inmediata al Banco con el cual trabajan, y pudieron hacer la retención preventiva del dinero. La causa sigue su trámite judicial, con conocimiento de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos y de la Fiscalía de Diamante”.Arias indicó a FM Estación Plus Crespo que “el segundo hecho, ocurrido el mismo día, se consumó debido a que la transferencia efectuada fue retirada de forma inmediata por el receptor del dinero, siendo una suma de importancia. Ambos hechos de Intento de Estafa fueron destinados a dos empresas de esta localidad”.Esta metodología de estafa se realiza de forma telefónica, consensuada y se puede saber que las victimas caen por desconocimiento de este tipo de transferencias.Desde la dependencia policial Ramírez, al igual que en el resto de la provincia desde la policía de Entre Ríos, a través de la División Delitos Económicos, se insiste en el alerta a la población sobre esta clase de hechos y otros de similares características.