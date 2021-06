Creen que dos hombres planearon crimen de mujer hallada asesinada en descampado

Policiales Confesó que mató a golpes a su pareja y la desvistió para simular ataque sexual

Un hombre fue detenido acusado de haber participado junto a su hermano, ya apresado, del femicidio de la pareja de éste, quien fue hallada asesinada en un descampado del partido bonaerense de Merlo el martes último.Se trata de Marcelo Alejandro Zárate (32), quien junto a su hermano Sandro Fabián Zárate (45), pareja de la víctima, fueron indagados durante por la fiscal 8 de Morón a cargo de la causa, Adriana Suárez Corripio, acusados de "homicidio agravado por violencia de género en concurso real con abuso sexual con acceso carnal", en perjuicio de Sandra Marilin Carricaberri (43).Fuentes judiciales informaron a Télam que ambos se negaron a declarar ante la representante del Ministerio Público y continuarán detenidos como sospechosos del crimen.Peritajes realizados sobre prendas de vestir, el hallazgo de un palo con sangre y huellas dactilares, además de testimonios de un una persona que conocía a la víctima, fueron pruebas clave que llevaron al último arresto, según contó un investigador.Marcelo Zárate fue apresado cuando caminaba por Aristóbulo del Valle y Blanco Encalada, de Parque San Martín, a unas 12 cuadras del descampado donde se halló el cuerpo.Los pesquisas creen los hermanos planearon el crimen, lo cometieron y luego se descartaron del cadáver, aunque los roles precisos de cada uno los va a determinar la justicia tras el análisis de las pruebas incorporadas al expediente.Voceros policiales informaron que la mujer asesinada vivía en una casa situada en Juan Larsen al 1000, a unos 400 metros del descampado donde fue encontrado el cuerpo.Tras el hallazgo, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Morón y de la comisaría 3ra. de Merlo se dirigieron a la vivienda para contactar a la pareja de la mujer.De acuerdo con las fuentes, el hombre comenzó a contradecirse ante las preguntas de los agentes, tras lo cual se quebró en llanto y confesó haber sido el autor del femicidio.Siempre según su relato ante la Policía -y que no tuvo validez ya que no lo reiteró ante la justicia-, el hombre no toleraba las presuntas infidelidades por parte de Carricaberri, quien, dijo, abandonó su casa en reiteradas oportunidades y era alcohólica.En ese marco, Zárate relató que el martes, alrededor de las 4, la mujer regresó en estado de ebriedad a la vivienda después de ausentarse durante varios, lo que motivó una discusión en plena vía pública, en el el marco de la cual la asesinó a golpes con una piedra y un palo en el descampado ubicado en la calle Iwanosky, entre Ernesto Renán y Blanco Encalada, del barrio El Pericón, de Parque San Martín, Merlo.Fuentes policiales indicaron que el hombre señaló que luego la desvistió para simular que se había tratado un ataque sexual, lo cual fue corroborado en la autopsia.La funcionaria judicial también impartió directivas para que se allane la vivienda donde convivía la pareja y se efectúe el secuestro de prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.El cadáver de Carricaberri fue encontrado en el fondo de un vivero ubicado detrás del club deportivo El Remanso, del barrio El Pericón de Merlo al oeste del conurbano.Al lugar acudieron efectivos de la comisaría 3ra. de Merlo, quienes a unos 50 metros de la calle constataron la presencia del cadáver de una mujer semidesnuda, tapada con una campera, con un palo sobre el rostro y una piedra al costado.Minutos después, se hizo presente en el lugar la fiscal Suárez Corripio, quien impartió las primeras directivas y convocó a los peritos de la Policía Científica.Un médico legista determinó preliminarmente que la mujer presentaba una herida en el cráneo producto de un golpe con un objeto contundente, que le habría provocado la muerte.Asimismo, el médico también estableció que la víctima tenía varios cortes superficiales y que la data de muerte era de hacía unas 10 horas aproximadamente.