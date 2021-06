Pedirán justicia este viernes por joven asesinada de balazo en la cabeza

Familiares y amigos de Gilda Klocker se concentrarán este viernes frente a los Tribunales de Paraná para pedir que se esclarezca el crimen de la joven que murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Por el hecho están con prisión preventiva domiciliaria Jonathan y Julio Dayer, pareja y suegro de la víctima de 20 años.dialogó con Betiana Páez, hermana de la víctima. La joven contó que volverán a marchar este viernes a las 12:30, desde calle Laprida y Patagonia, hacia Tribunales."Pedimos justicia y que se esclarezca qué es lo que pasó esa noche, porque todavía no se sabe. Julián y Jonathan han declarado y Julio Dayer aún se niega a declarar, eso es lo único que sé", dijo.Hay distintas versiones sobre cómo el disparo de una escopeta impactó en la cabeza de Klocker. Una primera versión daba cuenta que el joven había discutido con su padre y en ese marco había tomado el arma; mientras que otros testimonios dan cuenta haber visto a Julio Dayer, salir a la calle con la escopeta en sus manos. Hasta el momento no está determinado quién es el autor material.pudo saber que "el dermotest a Jonathan Dayer dio negativo. Él declaró que vio a su padre con el arma, pero no vio quien disparó". Falta confirmar los resultados de dermotest de Julio Dayer.Páez dijo que la familia ya puso un abogado querellante, aunque aún no se ha interiorizado de la causa."Queremos que el caso no quede impune", aseveró la hermana de la víctima.